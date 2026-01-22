Telugu

Silver: బంగారంతో పని లేకుండా లో బడ్జెట్ వెండి ఇయర్ రింగ్స్

woman-life Jan 22 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:instagram\gemini
బో సిల్వర్ ఇయర్ రింగ్స్

ఇలాంటి డిజైన్స్ ఈ కాలం పిల్లలకు బాగా నచ్చుతాయి. ఎలాంటి దుస్తులు వేసుకున్నా.. స్టైలిష్ గా కనిపిస్తారు..

Image credits: instagram\gemini
1 గ్రాము వెండి స్టడ్స్

రూ.1500 ధరలో మీ పాప కోసం అందమైన ఫ్లవర్ స్టైల్ సిల్వర్ స్టడ్స్ కొనొచ్చు. ఇవి చాలా సింపుల్‌గా, నీట్‌గా ఉంటాయి. 5-10 ఏళ్ల పాప స్కూల్‌కి కూడా సులభంగా పెట్టుకెళ్లొచ్చు.

Image credits: instagram\gemini
లీఫ్ సిల్వర్ ఇయర్ రింగ్స్

రూ.2వేలు బడ్జెట్ లో ఇలాంటి సింపుల్ లీఫ్ ఇయర్ రింగ్స్  కొనుగోలు చేసుకోవచ్చు. చాలా క్యూట్ గా ఉంటాయి..

Image credits: instagram\gemini
బటర్‌ఫ్లై సిల్వర్ ఇయర్ రింగ్స్

ఈ సీతాకోక చిలుక ఇయర్ రింగ్స్ ని మనం పిల్లలకు రోజూ స్కూల్ కి కూడడా పెట్టొచ్చు.

Image credits: gemini ai
సాధారణ వెండి కమ్మలు

ఈ ఇయర్ రింగ్స్ డైలీ వేర్ కి పెట్టుకోవచ్చు. చాలా సింపుల్ గా ఉన్నా.. క్యూట్ గా ఉంటాయి…

Image credits: instagram\gemini
సిల్వర్ స్టోన్ స్టడ్స్

రూ.2-3 వేల ధరలో మీరు సిల్వర్ స్టోన్‌తో ఉన్న ఇలాంటి సింపుల్ ఇయర్ రింగ్స్ కొనొచ్చు. ఈ రోజుల్లో ఇలాంటి డిజైన్లు అమ్మాయిల్లో చాలా పాపులర్. 

Image credits: instagram\gemini

