Telugu

పాదాల నిండుగా కనిపించే పట్టీలు.. కొత్త పెళ్లికూతుర్లకు బెస్ట్ ఆప్షన్

woman-life Jan 22 2026
Author: Kavitha G Image Credits:jkjewellersjodhpur36 Instagram
Telugu

స్టోన్ వర్క్ పట్టీలు

ఎరుపు, గులాబీ రంగు రాళ్లు, ముత్యాలతో ఉన్న ఈ పట్టీలు పాదాలకు నిండుదనాన్ని ఇస్తాయి. ఎక్కువకాలం మన్నికగా ఉంటాయి. 

Image credits: jkjewellersjodhpur36 Instagram
Telugu

పూసల పట్టీలు

పూసలతో ఉన్న ఈ జాలి డిజైన్ పట్టీలు కొత్త పెళ్లికూతుర్లకు అద్భుతంగా ఉంటాయి. పాదాల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి.

Image credits: jkjewellersjodhpur36 Instagram
Telugu

నెమలి డిజైన్ పట్టీలు

నెమలి డిజైన్‌ పట్టీలు స్టైలిష్, క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. చీరలు, లెహంగాలతో సూపర్ గా ఉంటాయి. 

Image credits: jkjewellersjodhpur36 Instagram
Telugu

ట్రెడిషనల్ డిజైన్ పట్టీలు

ట్రెడిషనల్ డిజైన్ పట్టీలు మువ్వలతో వస్తాయి. ఇవి పాదాలకు నిండుదనాన్ని తెస్తాయి. 

Image credits: jkjewellersjodhpur36 Instagram
Telugu

లెహంగా స్టైల్ పట్టీలు

కొత్త పెళ్లికూతురు లేదా పెళ్లి చేసుకోబోయే అమ్మాయికి ఈ డిజైన్ పట్టీలు అద్భుతంగా ఉంటాయి. మెట్టెలు, మెహందీతో పాదాలు మరింత అందంగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: jkjewellersjodhpur36 Instagram

బంగారం, వెండి కాదు.. ఈ ముత్యాల చోకర్ తో మీ లుక్ అదిరిపోతుంది

రిపబ్లిక్ డేకి ఈ హెయిర్ స్టైల్స్ సూపర్ గా ఉంటాయి.. ట్రై చేయండి

యామీ గౌతమ్ లా మెరిసిపోవాలంటే ఈ ఇయర్ రింగ్స్ ట్రై చేయాల్సిందే!

లైట్ వెయిట్ లో షార్ట్ నల్లపూసల దండ.. కొత్త డిజైన్స్ చూసేయండి