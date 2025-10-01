పేస్టల్ షేడ్స్లో ఫ్లోరల్ ప్రింట్ చీరలు చాలా అందమైన లుక్ను ఇస్తాయి. డైలీ వేర్కి లేదా బయటకు వెళ్లడానికి ఇలాంటి చీరలు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి.
బ్లాక్ ప్రింటెడ్ కాటన్ చీర కూడా క్లాసిక్ లుక్ను ఇస్తుంది. ఆఫీస్కు వెళ్లే మహిళలు ఇలాంటి చీరను డైలీ వేర్కి వాడొచ్చు. స్లీవ్లెస్ బ్లౌజ్తో ఈ చీరను స్టైల్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది.
పూజల కోసం ఇలాంటి చీరను తీసుకోవచ్చు. వైట్, గోల్డెన్ చీర ఎవ్వరికైనా చాలా బాగుంటుంది. ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది.
రెగ్యులర్ గా కట్టుకోవడానికి బ్లాక్ సారీస్ చాలా బాగుంటాయి. దీన్ని సింపుల్ లేదా బ్రాలెట్ బ్లౌజ్తో స్టైల్ చేస్తే లుక్ అదిరిపోతుంది.
సన్ఫ్లవర్ ప్రింట్ జార్జెట్ చీర కట్టుకుంటే చాలా అందంగా కనిపిస్తారు. ఇలాంటి చీరను మీరు రెగ్యులర్గా కట్టుకోవచ్చు. కిట్టీ పార్టీలకు కూడా ట్రై చేయవచ్చు.
అందరి మనసు దోచుకోవాలనుకుంటే ఈ లుక్ను కాపీ చేయండి. ప్లెయిన్ గ్రీన్ చీరలో ఎవ్వరైనా సరే చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.
ప్రత్యేక సందర్భాల కోసం ఇలాంటి రెడీ టు వేర్ చీరలను ట్రై చేయవచ్చు. పింక్ కలర్ మీ అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది.
