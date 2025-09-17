Gold: 2గ్రాముల్లో స్టైలిష్ బంగారు చెవిపోగులు

బాల్స్ లేదా విభిన్న ఆకారాల ప్యాటర్న్లను కింద సన్నని చైన్ తో డాంగ్లర్ ఇయర్ రింగ్స్ ని ఎంచుకోవచ్చు. డైటీ వేర్ కి బాగుంటాయి.
చిన్న బాల్/డ్రాప్ లట్కన్తో హెవీ ఝుంకీ స్టైల్ డాంగ్లర్ ఇయర్ రింగ్స్ కాలేజీ అమ్మాయిలకు బాగా సూట్ అవుతాయి.
చిన్న కాయిన్ ప్యాటర్న్, దానికి మల్టిపుల్ చైన్స్తో ఉన్న గోల్డెన్ డ్రాప్ లట్కన్ డిజైన్ అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది. పార్టీవేర్ కి బాగుంటాయి..
2 గ్రాముల బంగారంలో మీరు ఇలాంటి ఫ్యాన్సీ ఫినిషింగ్తో తేలికైన హార్ట్ టచ్ లట్కన్ డాంగ్లర్ డిజైన్లను చేయించుకోవచ్చు. ఇవి ముఖ్యంగా ఇండో-వెస్ట్రన్ డ్రెస్సులకు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి.
సన్నని జాలీ గోల్డ్ ప్యాటర్న్, దాని కింద హెవీ లుక్తో ఈ రకం డిజైన్ కూడా చూడముచ్చటగా ఉంటుంది. పార్టీవేర్ కి బాగా సూట్ అవుతుంది.
చిన్న పువ్వు ఆకారంలో స్టడ్, దాని కింద వేలాడుతున్న గోల్డెన్ చైన్తో ఈ డిజైన్ ఉత్తమంగా ఉంటుంది. ఇది సాంప్రదాయ, ఆధునిక దుస్తులతో సరిపోతుంది.
గోల్డ్ బేస్తో ఈ ఇయర్ రింగ్స్కు కింద బాల్స్ లట్కన్ ఉంటుంది. మీరు 2 గ్రాములలో ఇలాంటి సెట్లను కూడా చేయించుకోవచ్చు. ఇవి సింపుల్గా ఉన్నా రాయల్ లుక్ను ఇస్తాయి.
