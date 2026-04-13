Silver Anklets:ఈ పట్టీలు మీ పాదాలకే అందాన్ని తెస్తాయి..!

woman-life Apr 13 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:giva.co
గ్రీన్ జిర్కాన్ సిల్వర్ పట్టీలు...

నార్మల్ వెండి పట్టీలు కాకుండా ఈ గ్రీన్ జిర్కాన్ సిల్వర్ పట్టీలు ఎంచుకోండి.. ఇవి చాలా స్టైలిష్ గా ఉంటాయి. చాలా లైట్ గా  కూడా ఉంటాయి..  

Image credits: pinterest
మెరూన్ జిర్కాన్ సిల్వర్ పట్టీ

ఈ పట్టీని నెమలి చార్మ్‌లో జిర్కాన్ ఉపయోగించి, ట్రెడిషనల్ సిల్వర్ చైన్‌తో తయారుచేశారు. రోజూ వేసుకోవడానికి ఈ డిజైన్ చాలా బాగుంటుంది.
Image credits: pinterest
స్టార్ జిర్కాన్ సిల్వర్ యాంక్లెట్

స్టార్ చార్మ్‌తో ఉన్న ఈ జిర్కాన్ సిల్వర్ యాంక్లెట్ చాలా తేలికగా ఉంటుంది. ఇలాంటి పట్టీలను స్కూల్‌కు వెళ్లే అమ్మాయిలతో పాటు కాలేజీ అమ్మాయిలు కూడా వేసుకోవచ్చు. 

Image credits: giva.co
బటర్‌ఫ్లై జిర్కాన్ సిల్వర్ యాంక్లెట్

బటర్‌ఫ్లై చార్మ్‌తో చేసిన ఈ జిర్కాన్ పట్టీ మెరుపు అమ్మాయిలకు బాగా నచ్చుతుంది. 5 గ్రాముల లోపు బరువులో మీరు ఈ ప్యాటర్న్‌లో పట్టీలు చేయించుకోవచ్చు.
Image credits: giva.co
డబుల్ చైన్ జిర్కాన్ పట్టీ

డబుల్ చైన్ జిర్కాన్ పట్టీలు చాలా స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తాయి. కాలేజీకి వెళ్లే అమ్మాయిలు ఈ డబుల్ చైన్ జిర్కాన్ పట్టీలు వేసుకుని మురిసిపోవచ్చు.

Image credits: pinterest

Gold Hoop Earrings: అదిరిపోయే డిజైన్‍లో గోల్డ్ హూప్ ఇయర్ రింగ్స్

Glowing Skin: హీరోయిన్లలా క్లియర్ స్కిన్ కావాలా? ఈ డ్రింక్ తాగితే చాలు

Diamond Rings: తక్కువ బడ్జెట్ లో అదిరిపోయే డైమండ్ రింగ్స్

Mangalsutra: ఎర్రపూసల కాంబినేషన్ లో మంగళసూత్రాలు, ఎంత బాగున్నాయో