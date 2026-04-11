Telugu

Mangalsutra: ఎర్రపూసల కాంబినేషన్ లో మంగళసూత్రాలు, ఎంత బాగున్నాయో

woman-life Apr 11 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:gemini ai
Telugu

స్మాల్ ఆములెట్ మంగళసూత్రం..

ఎర్ర పూసల మంగళసూత్రంలో చిన్న బంగారు ఆములెట్స్ డిజైన్ చేశారు. ఇవి మెడకు మంచి అందాన్ని తెస్తాయి. చీరల మీదకు ఇవి చాలా బాగుంటాయి..

Image credits: pinterest
Telugu

మల్టీలేయర్ రెడ్ బీడ్స్ మంగళసూత్రం

నల్లపూసలతో పాటే ఇప్పుడు ఎర్ర పూసల మంగళసూత్రాలు కూడా ట్రెండ్‌లో ఉన్నాయి. 18 క్యారెట్ల బంగారు లాకెట్‌తో వచ్చే మల్టీలేయర్ రెడ్ బీడ్స్ మంగళసూత్రాన్ని మీరు ట్రై చేయవచ్చు.
Image credits: pinterest
Telugu

ఫ్లోరల్ పెండెంట్ రెడ్ మోతీ మంగళసూత్రం

చెవికి పెట్టుకునే ఫ్లోరల్ స్టడ్స్‌కి మ్యాచింగ్‌గా ఉండే ఫ్లోరల్ పెండెంట్ ఉన్న ఎర్ర పూసల మంగళసూత్రాన్ని ధరించండి. ఏ వయసు వారికైనా ఇవి చాలా బాగుంటాయి..

Image credits: pinterest
Telugu

డోల్నా పెండెంట్ మంగళసూత్రం

డోల్నా పెండెంట్ పెళ్లైన మహిళల్లో బాగా పాపులర్. ఇలాంటి మంగళసూత్రాలను ప్రత్యేక సందర్భాల కోసం ఎంచుకోవచ్చు. ఈ మంగళసూత్రం మధ్యలో బంగారు పూసలు కూడా ఉంటాయి.
Image credits: pinterest
Telugu

స్క్వేర్ పెండెంట్ మంగళసూత్రం డిజైన్

స్క్వేర్ పెండెంట్ మంగళసూత్రం డిజైన్‌లో మీరు ప్లెయిన్ పూసలతో ఉన్నా, హెవీగా ఉండే మంగళసూత్రాన్ని కొనుగోలు చేయవచ్చు. దీని లాకెట్‌కు కింద వేలాడే మువ్వలు కూడా ఉంటాయి.
Image credits: pinterest
Telugu

గోల్డెన్ రెడ్ మోతీ మంగళసూత్రం

బంగారు పూసలతో కలిసిన ఎర్ర పూసల మెరుపు చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. ఇలాంటి మంగళసూత్రాలను మీరు హారంలా కూడా ధరించవచ్చు.
Image credits: pinterest

