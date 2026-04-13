Glowing Skin: హీరోయిన్లలా క్లియర్ స్కిన్ కావాలా? ఈ డ్రింక్ తాగితే చాలు

woman-life Apr 13 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
ఉసిరి, బీట్రూట్, క్యారెట్ జ్యూస్...

ప్రతిరోజూ ఉసిరి, బీట్రూట్, క్యారెట్ కలిపి జ్యూస్ చేసుకొని తాగితే.. మీ చర్మం మెరుస్తూ, కాంతివంతంగా కనపడుతుంది. దీనిని ఏబీసీ జ్యూస్ అని కూడా పిలుస్తారు. 

పండ్లు లేదా తేనె తినండి

రిఫైన్డ్ షుగర్‌కు బదులుగా పండ్లు లేదా స్వచ్ఛమైన తేనె వాడండి. ఎక్కువ చక్కెర ఉన్న ఆహారం తింటే శరీరంలో ఇన్సులిన్ స్థాయిలు పెరుగుతాయి. ఇది చర్మానికి మంచిది కాదు.

సాల్మన్, కనగర్త, మత్తి చేపలు

ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు చర్మానికి చాలా అవసరం. సాల్మన్, కనగర్త, మత్తి వంటి కొవ్వు చేపలు తినాలి. అలాగే అవకాడో, వాల్‌నట్స్, చియా సీడ్స్ కూడా డైట్‌లో చేర్చుకోండి.

రోజూ తగినన్ని నీళ్లు తాగాలి

శరీరానికి సరిపడా నీళ్లు తాగడం వల్ల చర్మం హైడ్రేట్‌గా ఉంటుంది. ఇది శరీరంలోని విష పదార్థాలను బయటకు పంపి,  మొటిమలు రాకుండా కాపాడుతుంది.

గ్రీన్ టీ, కొబ్బరి నీళ్లు తాగండి

కాఫీ, టీ వంటి కెఫిన్ పానీయాలు ఎక్కువగా తాగొద్దు. వాటికి బదులుగా గ్రీన్ టీ, కొబ్బరి నీళ్లు లేదా పసుపు పాలు తాగడం అలవాటు చేసుకోండి. ఇవి చర్మానికి మేలు చేస్తాయి.

రోజూ వ్యాయామం చేయండి

ప్రతిరోజూ కనీసం ఒక గంట వ్యాయామం చేయాలి. దీనివల్ల శరీరంలో రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడి చర్మం ఆరోగ్యంగా, కాంతివంతంగా మారుతుంది.

