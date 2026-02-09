ఫ్లవర్ డిజైన్లో ఉన్న ఈ సిల్వర్ రింగ్ వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి బెస్ట్ ఆప్షన్. తక్కువ ధరలో వస్తుంది. అందంగా కనిపిస్తుంది.
చిన్న చిన్న సాలిటైర్ స్టోన్స్ తో ఉన్న ఈ స్పైరల్ రింగ్ కాలేజీ అమ్మాయిలకు బాగుంటుంది. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది.
సీతాకోకచిలుక డిజైన్లో ఉన్న ఈ సిల్వర్ రింగ్ రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది. బడ్జెట్ ధరలో వస్తుంది.
వజ్రం లాంటి లుక్ ఇచ్చే సాలిటైర్ స్టోన్ రింగ్ పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు సూపర్ గా ఉంటుంది. గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి మంచి ఎంపిక.
ఆక్సిడైజ్డ్ రింగ్స్ ప్రస్తుతం ట్రెండ్ లో ఉన్నాయి. ఫ్యాషన్ కోరుకునేవారికి ఈ సిల్వర్ రింగ్ ఉత్తమ ఎంపిక.
ఇన్ఫినిటీ సిల్వర్ రింగ్ ఆఫీస్, కాలేజీకి వెళ్లే అమ్మాయిలకు పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్. క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. తక్కువ ధరలో వస్తుంది.
Gold Earrings: లైట్ వెయిట్ ఫ్లోరల్ హ్యాంగింగ్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్
పాదాల అందాన్ని పెంచే నల్లపూసల పట్టీలు.. చూసేయండి
చిన్నపిల్లల కోసం అందమైన వెండి పట్టీలు.. అదిరిపోయే డిజైన్లు ఇవిగో
Silver Payal: కాళ్ల అందాన్ని రెట్టింపు చేసే కుందన్ పట్టీలు