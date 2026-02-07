Telugu

Gold Earrings: లైట్ వెయిట్ ఫ్లోరల్ హ్యాంగింగ్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్

ఫ్లవర్ అండ్ హార్ట్ షేప్ హ్యాంగింగ్ ఇయర్ రింగ్స్

ఫ్లవర్ స్టడ్‌తో చేసిన ఈ హ్యాంగింగ్ ఇయర్ రింగ్స్‌ను చాలా ట్రెండీగా డిజైన్ చేశారు. కింద జాలీ హార్ట్ షేప్, దాని కింద చైన్స్ వేలాడుతూ

Image credits: shiva villi vilas jewellers/pinterest
ఫ్లవర్ స్టడ్ విత్ హ్యాంగింగ్ పెటల్స్

చీర, సూట్‌పై ట్రెడిషనల్ కానీ ఫ్యూజన్ టచ్ కావాలంటే ఈ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్ ట్రై చేయొచ్చు. ఫ్లవర్ స్టడ్ కి హ్యాంగింగ్ పెటల్స్ అందంగా ఉన్నాయి.

Image credits: pinterest
ఫ్లవర్ స్టడ్ విత్ గోల్డ్ బీడ్స్ హ్యాంగింగ్ ఇయర్ రింగ్స్

 రోజూ ధరించడానికి ఇలాంటి హ్యాంగింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ బాగుంటాయి. ఫ్లవర్ స్టడ్‌తో పాటు హ్యాంగింగ్‌లో పూసలు, కింద చైన్  జోడించారు. 

Image credits: pinterest
ఫ్లవర్ స్టడ్ విత్ ఝుమ్కా

ఇలాంటి హ్యాంగింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ అందం ఎప్పటికీ తగ్గదు.  బంగారంలో దీన్ని 15 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: tanishq.co.in
ఫ్లవర్ అండ్ లీఫ్ హ్యాంగింగ్ ఇయర్ రింగ్స్

ఈ ఇయర్ రింగ్స్‌లో ఆకుల సున్నితమైన డిజైన్‌తో పాటు పువ్వుల అందాన్ని జోడించారు. ఈ ఫ్లోరల్ హ్యాంగింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ ప్రతి లుక్‌కు రాయల్ టచ్ ఇస్తాయి.

Image credits: pinterest
ఫ్లవర్ విత్ గోల్డెన్ డ్రాప్స్ ఇయర్ రింగ్స్

ఎత్నిక్ వేర్ కి ఇలాంటి ఇయర్ రింగ్స్ చాలా బాగా సూట్ అవుతాయి.

Image credits: pinterest

