Gold Earrings: లైట్ వెయిట్ ఫ్లోరల్ హ్యాంగింగ్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్

ఫ్లవర్ స్టడ్తో చేసిన ఈ హ్యాంగింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ను చాలా ట్రెండీగా డిజైన్ చేశారు. కింద జాలీ హార్ట్ షేప్, దాని కింద చైన్స్ వేలాడుతూ
చీర, సూట్పై ట్రెడిషనల్ కానీ ఫ్యూజన్ టచ్ కావాలంటే ఈ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్ ట్రై చేయొచ్చు. ఫ్లవర్ స్టడ్ కి హ్యాంగింగ్ పెటల్స్ అందంగా ఉన్నాయి.
రోజూ ధరించడానికి ఇలాంటి హ్యాంగింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ బాగుంటాయి. ఫ్లవర్ స్టడ్తో పాటు హ్యాంగింగ్లో పూసలు, కింద చైన్ జోడించారు.
ఇలాంటి హ్యాంగింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ అందం ఎప్పటికీ తగ్గదు. బంగారంలో దీన్ని 15 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.
ఈ ఇయర్ రింగ్స్లో ఆకుల సున్నితమైన డిజైన్తో పాటు పువ్వుల అందాన్ని జోడించారు. ఈ ఫ్లోరల్ హ్యాంగింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ ప్రతి లుక్కు రాయల్ టచ్ ఇస్తాయి.
ఎత్నిక్ వేర్ కి ఇలాంటి ఇయర్ రింగ్స్ చాలా బాగా సూట్ అవుతాయి.
