నల్లపూసలు, చుట్టూ గజ్జెలతో ఉన్న ఈ పట్టీలు చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ల వరకు ఎవ్వరైనా పెట్టుకోవచ్చు. అందంగా ఉంటాయి.
సన్నని చైన్, నల్లపూసలతో ఉన్న ఈ పట్టీలు పాదాల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి. బడ్జెట్ ధరలో వస్తాయి.
వెండి పూసలు, నల్లపూసలతో ఉన్న ఈ పట్టీలు డైలీవేర్ కి చాలా బాగుంటాయి. గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి మంచి ఆప్షన్.
మధ్యలో వెండి చైన్, చుట్టూ నల్లపూసలతో ఉన్న ఈ పట్టీలు సింపుల్ గా ఉంటాయి. క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి.
చుట్టూ నల్లపూసలు మధ్యలో ఫ్లవర్ డిజైన్ ఉన్న ఈ పట్టీలు స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి. బడ్జెట్ ధరలో వస్తాయి.
చుట్టూ నల్లపూసలు మధ్యలో ఈవిల్ ఐ డిజైన్ ఉన్న ఈ పట్టీలు రోజూవారీ వాడకానికి బాగుంటాయి. అన్నివయసుల వారికి చక్కగా సెట్ అవుతాయి.
చుట్టూ వెండి మువ్వలతో ఉన్న పట్టీలు పాదాల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి. కాలేజీ అమ్మాయిలకు సూపర్ గా ఉంటాయి.
