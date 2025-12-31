ప్రస్తుతం రంగు రంగుల రాళ్ల పట్టీలు ట్రెండ్ లో ఉన్నాయి. పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు ఇవి సూపర్ గా ఉంటాయి. హెవీ లుక్ ఇస్తాయి.
చుట్టూ గజ్జెలతో ఉన్న కడియం పట్టీలు చాలా స్టైలిష్ గా ఉంటాయి. పాదాల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి.
కొత్తగా ట్రై చేయాలి అనుకునేవారు ఇలాంటి ట్రెండీ డిజైన్ పట్టీలు తీసుకోవచ్చు. రోజూవారీ వాడకానికి మంచి ఎంపిక.
నెమలి డిజైన్ లో ఉన్న ఇలాంటి పట్టీలు, మెట్టెల సెట్ కొత్త పెళ్లికూతుర్లకు చాలా బాగుంటుంది. హెవీ లుక్ ఇస్తుంది.
స్టోన్ వర్క్ పట్టీలు రోజూవారీ వాడకానికి చాలా బాగుంటాయి. ఇవి అన్నివయసుల వారికి చక్కగా సరిపోతాయి.
ముత్యాలు, నల్లపూసలతో ఉన్న బటర్ ఫ్లై డిజైన్ పట్టీలు సూపర్ స్టైలిష్ గా ఉంటాయి. కొత్తదనం కోరుకునేవారికి మంచి ఎంపిక.
కట్వర్క్, రంగురాళ్ల పట్టీలు అద్భుతమైన లుక్ ఇస్తాయి. పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లలో మీరు ప్రత్యేకంగా కనిపించాలంటే వీటిని ఎంచుకోవచ్చు.
