3-5 గ్రాముల్లో డైలీవేర్ ఇయర్ రింగ్స్ తీసుకోవాలి అనుకునేవారికి ఈ డిజైన్ మంచి ఎంపిక. ఎక్కువకాలం మన్నికంగా ఉంటుంది.
మధ్యలో పెద్ద పువ్వు, మెరిసే స్టోన్స్ తో ఉన్న ఈ హార్ట్ షేప్ స్టడ్స్ పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటాయి. లగ్జరీ లుక్ ఇస్తాయి.
సింపుల్, స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునేవారికి ఈ ఇయర్ రింగ్స్ మంచి ఎంపిక. 2 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.
స్కూల్ కి వెళ్లే పిల్లలకు ఈ గోల్డ్ స్టడ్స్ చాలా బాగుంటాయి. 2-3 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.
హార్ట్ షేప్ హూప్ ఇయర్ రింగ్స్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి సూపర్ గా ఉంటాయి.
ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇష్టపడేవారు రెడ్, వైట్ స్టోన్స్ పొదిగిన ఇలాంటి ఇయర్ రింగ్స్ తీసుకోవచ్చు. 5 గ్రాముల్లో తయారవుతాయి.
