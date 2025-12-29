హార్ట్ షేప్ డిజైన్లో ఉన్న ఈ వెండి బ్రేస్లెట్ తక్కువ బడ్జెట్ లో వస్తుంది. డైలీవేర్ కి బాగుంటుంది.
వైట్ స్టోన్స్, బటర్ ఫ్లై డిజైన్ లో ఉన్న ఈ బ్రేస్లెట్ స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. చాలా తక్కువ ధరలో వస్తుంది.
హార్ట్ షేప్, వైట్ ముత్యాలతో ఉన్న ఈ బ్రేస్లెట్ పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. కాలేజీ అమ్మాయిలకు మంచి ఎంపిక.
సన్నటి చైన్, ముత్యాలతో ఉన్న ఈ డిజైన్ సింపుల్ గా ఉంటుంది. రోజూవారీ వాడకానికి చక్కగా సరిపోతుంది.
ఫ్లవర్ డిజైన్ బ్రేస్లెట్స్ ప్రస్తుతం ట్రెండ్ లో ఉన్నాయి. ఇవి మీ చేతుల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి.
సింపుల్, స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునేవారికి ఈ ఫ్లవర్ డిజైన్ బ్రేస్లెట్ మంచి ఎంపిక. వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి సూపర్ గా ఉంటుంది.
Gold Bracelet: పిల్లల చేతుల అందాన్ని పెంచే బ్రేస్లెట్ డిజైన్లు
