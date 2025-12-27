Telugu

Gold Bracelet: పిల్లల చేతుల అందాన్ని పెంచే బ్రేస్లెట్ డిజైన్లు

woman-life Dec 27 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Asianet News
Telugu

పేరుతో గోల్డ్ బ్రేస్‌లెట్

 మీరు ఇలాంటి పేరుతో ఉన్న ప్లేట్ గోల్డ్ బ్రేస్‌లెట్‌ను కూడా తీసుకోవచ్చు. మీ పిల్లల పేరుతో స్పెషల్ గా డిజైన్ చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: Gemini- Pinterest
Telugu

అడ్జస్టబుల్ గోల్డ్ బ్రేస్‌లెట్

బో-ప్యాటర్న్ లేదా ట్రెండీ డిజైన్లలో మీరు ఇలాంటి అడ్జస్టబుల్ గోల్డ్ బ్రేస్‌లెట్‌ను కూడా ఎంచుకోవచ్చు. ఇవి ట్రెండీగా ఉంటాయి. అబ్బాయిలు, అమ్మాయిలు ఇద్దరికీ సెట్ అవుతాయి

Image credits: Pinterest
Telugu

సింపుల్ గోల్డ్ చైన్ బ్రేస్‌లెట్

మీరు పసిపిల్లల కోసం బ్రేస్‌లెట్ తీసుకుంటుంటే, ఇలాంటి డిజైన్స్ ఎంచుకోవచ్చు. చాలా అందాన్ని ఇస్తాయి.

Image credits: Gemini- Pinterest
Telugu

మినిమల్ లేయరింగ్ స్టైల్ బ్రేస్‌లెట్

మినిమల్ లేయరింగ్ స్టైల్ బ్రేస్‌లెట్లు  కొంచెం వెడల్పుగా కనిపిస్తాయి. ఇందులో చైన్, లైనింగ్, పూసల డిజైన్లు మీకు కనిపిస్తాయి.

Image credits: Pinterest
Telugu

మ్యాట్ ఫినిష్ గోల్డ్ బ్రేస్‌లెట్

మీకు మెరిసే డిజైన్లు ఇష్టం లేకపోతే, మ్యాట్ ఫినిష్ గోల్డ్ బ్రేస్‌లెట్‌ను ఎంచుకోండి. ఇవి కూడా పిల్లల చేతికి అందాన్ని ఇస్తాయి.

Image credits: malabargoldanddiamonds/instagram
Telugu

ముత్యాల గోల్డ్ బ్రేస్‌లెట్ డిజైన్

ముత్యాల గోల్డ్ బ్రేస్‌లెట్ డిజైన్ ఆడ పిల్లల చేతికి చాలా అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: Gemini- Pinterest

3 గ్రాముల్లో హార్ట్ షేప్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్.. చూసేయండి

మెడ నిండుగా కాసుల నెక్లెస్.. చూస్తే వావ్ అనాల్సిందే

వంట గదిలో ఈ ఒక్క పదార్థం వాడినా జుట్టు వేగంగా పెరుగుతుంది

న్యూ ఇయర్ పార్టీ కోసం అదిరిపోయే హెయిర్ స్టైల్స్ ఇవిగో