Gold Bracelet: పిల్లల చేతుల అందాన్ని పెంచే బ్రేస్లెట్ డిజైన్లు

మీరు ఇలాంటి పేరుతో ఉన్న ప్లేట్ గోల్డ్ బ్రేస్లెట్ను కూడా తీసుకోవచ్చు. మీ పిల్లల పేరుతో స్పెషల్ గా డిజైన్ చేయించుకోవచ్చు.
బో-ప్యాటర్న్ లేదా ట్రెండీ డిజైన్లలో మీరు ఇలాంటి అడ్జస్టబుల్ గోల్డ్ బ్రేస్లెట్ను కూడా ఎంచుకోవచ్చు. ఇవి ట్రెండీగా ఉంటాయి. అబ్బాయిలు, అమ్మాయిలు ఇద్దరికీ సెట్ అవుతాయి
మీరు పసిపిల్లల కోసం బ్రేస్లెట్ తీసుకుంటుంటే, ఇలాంటి డిజైన్స్ ఎంచుకోవచ్చు. చాలా అందాన్ని ఇస్తాయి.
మినిమల్ లేయరింగ్ స్టైల్ బ్రేస్లెట్లు కొంచెం వెడల్పుగా కనిపిస్తాయి. ఇందులో చైన్, లైనింగ్, పూసల డిజైన్లు మీకు కనిపిస్తాయి.
మీకు మెరిసే డిజైన్లు ఇష్టం లేకపోతే, మ్యాట్ ఫినిష్ గోల్డ్ బ్రేస్లెట్ను ఎంచుకోండి. ఇవి కూడా పిల్లల చేతికి అందాన్ని ఇస్తాయి.
ముత్యాల గోల్డ్ బ్రేస్లెట్ డిజైన్ ఆడ పిల్లల చేతికి చాలా అందంగా ఉంటాయి.
