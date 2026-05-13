Earrings: తక్కువ బడ్జెట్ లో సిల్వర్ ఇయర్ రింగ్స్ .. డైలీవేర్ కి బెస్ట్

ఈ వెండి ఇయర్ రింగ్స్ 2 గ్రాముల్లోనే లభిస్తాయి. చాలా స్టైలిష్ గా ఉంటాయి. ట్రెండీ దుస్తుల పై కూడా ఇవి బాగా సూట్ అవుతాయి.
2 గ్రాముల వెండిలో వచ్చే బటర్ఫ్లై సిల్వర్ స్టడ్స్ రిచ్ లుక్ కోసం పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి. మీరు సింపుల్, మినిమల్ లుక్ ఇష్టపడితే కుర్తీ, క్రాప్ టాప్తో వీటిని స్టైల్ చేయొచ్చు.
925 సిల్వర్ ఇయర్ రింగ్స్లో కాస్త భిన్నమైన ప్యాటర్న్ కావాలంటే మెటాలిక్ హార్ట్ షేప్ ఇయర్ రింగ్స్ ట్రై చేయొచ్చు. వీటి ట్విస్టెడ్ షైన్ చాలా క్యూట్ లుక్ ఇస్తుంది.
మీరు వర్కింగ్ వుమన్ అయితే, ట్రెండీ, ఫార్మల్ లుక్ ఇచ్చే సాలిటైర్ స్టోన్ సిల్వర్ స్టడ్స్ను ఎంచుకోవచ్చు. డైలీవేర్ కి పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.
ఫ్లోరల్ స్టడ్స్ 'జాలీ వర్క్'తో చాలా డెలికేట్గా కనిపిస్తాయి. వీటిని మీరు వెస్ట్రన్ డ్రెస్సుల నుంచి చీర, లెహంగా వరకు దేనిపైనైనా ధరించవచ్చు.
మోడ్రన్, బోల్డ్ లుక్ కావాలంటే గులాబీ రేకుల డిజైన్తో ఉండే సిల్వర్ టాప్స్ కొనండి. ఇవి చాలా సింపుల్గా, క్లాసీగా ఉంటాయి. హెవీ డిజైన్లు ఇష్టం లేకపోతే వీటిని ట్రై చేయవచ్చు.
ప్రస్తుతం ట్విస్టెడ్ హూప్ ఇయర్ రింగ్స్ ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయి. తక్కువ బరువు, కట్వర్క్ డిజైన్ ఈ కాలం అమ్మాయిలకు బాగా నచ్చుతున్నాయి. చాలా ట్రెండీగా కూడా ఉంటాయి.
ఈ రోజుల్లో కొరియన్ స్టైల్ బో ఇయర్ రింగ్స్కు డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంది. ఇవి మోడ్రన్ లుక్ ఇస్తూ ప్రతి అవుట్ఫిట్తో మ్యాచ్ అవుతాయి. క్యూట్, ఫ్యాన్సీ లుక్ కోసం మీరు వీటిని ట్రై చేయచ్చు
