BlackBeads: రిచ్ లుక్ ఇచ్చే మంగళసూత్రాలు..ఇవి ఉంటే నక్లెస్ తో పనిలేదు

నల్లపూసల గొలుసు ధరించినా కూడా రిచ్ గా కనిపించొచ్చు. అయితే, అలాంటి నల్లపూసలు ఎంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అలాంటి కొన్ని మోడల్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం…
చూడటానికి సింపుల్గా ఉంటూనే లగ్జరీ ఫీల్ కావాలంటే, డైమండ్ టచ్ మంగళసూత్రం డిజైన్ బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇందులో చిన్న డైమండ్స్ లేదా స్టోన్ డిటైలింగ్తో హెవీ పెండెంట్ వస్తుంది. రిచ్ గా ఉంటుంది
మీకు ట్రెడిషనల్, రాయల్ స్టైల్ ఇష్టమైతే, లాంగ్ మంగళసూత్రంలో ఇలాంటి లాంగ్ స్క్వేర్ పెండెంట్ ఉన్న రిచ్ మంగళసూత్రం అద్భుతమైన ఆప్షన్. పెళ్లిళ్లు ఇది పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది.
కుందన్ మంగళసూత్రం డిజైన్ ఇప్పుడు చాలా ట్రెండ్లో ఉంది. కుందన్ వర్క్తో ఉన్న పీకాక్ పెండెంట్ చూడటానికి చాలా రాయల్గా ఉంటుంది. పెళ్లిళ్లు లేదా పార్టీలలో ఇది మీకు రిచ్ లుక్ ఇస్తుంది.
మీకు సౌత్ ఇండియన్ లేదా హెవీ జ్యువెలరీ అంటే ఇష్టమైతే, టెంపుల్ జ్యువెలరీ స్టైల్ మంగళసూత్రం ట్రై చేయండి. ఇందులో దేవతామూర్తులు లేదా ట్రెడిషనల్ మోటిఫ్ పెండెంట్ ఉంటుంది.
మీరు క్లాసిక్ స్టైల్లో కొంచెం ట్రెడిషనల్ టచ్ కావాలనుకుంటే, హెవీ పెండెంట్ మంగళసూత్రం అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇందులో నల్లపూసల గొలుసుతో పాటు హెవీ గోల్డ్ పెండెంట్ చాలా రిచ్ ఫీల్ ఇస్తుంది.
నల్లపూసలకు బదులుగా, మీరు ఎర్ర ముత్యాలతో వచ్చే ఇలాంటి పోల్కీ స్టైల్ మంగళసూత్రాన్ని ఎంచుకోవచ్చు. ఇది ట్రెడిషనల్గా, రిచ్ లుక్తో ప్రత్యేక సందర్భాలకు పర్ఫెక్ట్గా కనిపిస్తుంది.
