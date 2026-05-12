Anklet: స్టోన్ వర్క్ తో పట్టీలు.. పాదాలకే అందాన్ని తెస్తాయి

పాదాలకు పట్టీలు అటు బరువుగానూ, ఇటు మరీ సన్నగానూ కాకుండా.. మీడియం సైజులో ఉంటూ.. పాదాలకు అందంగా కనిపించాలంటే ఈ స్టోన్ వర్క్ పట్టీలు ఎంచుకోవాల్సిందే.
మీకు మోడరన్, ట్రెడిషనల్ లుక్ రెండూ కావాలంటే, ఓవల్ కట్ స్టోన్ ఉన్న ఈ వెండి పట్టీలను ట్రై చేయండి. ఇందులో ఓవల్ ఆకారంలో ఉన్న రాళ్లను వెండి చైన్తో సెట్ చేస్తారు.
ఆకుల డిజైన్తో ఉండే ఈ పట్టీలు అద్భుతమైన ఎంపిక. వెండి బేస్పై ఆకుల వంటి డిజైన్, చిన్న రాళ్లు దీనికి యూనిక్ లుక్ ఇస్తాయి. మీడియం సైజ్ ఉండటం వల్ల ఈ పట్టీలు మరీ బోల్డ్గా కనిపించవు.
ఫ్లోరల్ ప్యాటర్న్తో ఉండే వైట్ స్టోన్ పట్టీలు ఒక మంచి ఆప్షన్. ఇందులో చిన్న చిన్న పూల డిజైన్ మధ్యలో మెరిసే రాళ్లు ఉంటాయి. ఇవి అందాన్ని మరింత పెంచుతాయి. డైలీ వేర్కు కూడా బాగుంటాయి.
