వైట్ స్టోన్స్ తో అదిరిపోయే డిజైన్లలో ఉన్న ఈ వెండి కమ్మలు డైలీ వేర్ కి సూపర్ గా ఉంటాయి. ఎక్కువకాలం మన్నికగా ఉంటాయి.
ఇలాంటి సిల్వర్ స్టడ్స్ స్కూల్ కి వెళ్లే పిల్లల దగ్గరినుంచి వర్కింగ్ ఉమెన్స్ వరకు ఎవ్వరైనా పెట్టుకోవచ్చు. చాలా బాగుంటాయి.
హగ్గీ చెవిపోగులు స్టైలిష్ గా ఉంటాయి. ఎక్కువ కాలం మన్నికగా ఉంటాయి. తక్కువ ధరలో వస్తాయి.
సింపుల్ డిజైన్లో ఉండే ఈ వెండి కమ్మలు.. పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటాయి. చిన్న పిల్లలకు సూపర్ గా సెట్ అవుతాయి.
లావెండర్, వైట్ సోన్స్ తో ఉన్న ఈ బాలి డిజైన్ చెవిపోగులు స్కూల్ వెళ్లే పిల్లల కోసం మంచి ఎంపిక.
మల్టీకలర్ స్టోన్స్ తో ఉన్న మూడు వేర్వేరు డిజైన్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఫ్యాషన్ ఇష్టపడే చిన్నారులకు ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్.
హార్ట్ షేప్ డిజైన్ ఎప్పుడూ ట్రెండ్లో ఉంటుంది. రంగు రాళ్లతో ఉన్న ఈ వెండి చెవిపోగులు అన్న వయసులవారికి బాగుంటాయి.
