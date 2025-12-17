సన్నని లేదా మీడియం చైన్తో ఉండే ఈ గోల్డ్ బ్రేస్లెట్ డైలీవేర్ కి చాలా బాగుంటుంది. సింపుల్ గా, అందంగా కనిపిస్తుంది.
కఫ్ స్టైల్ బ్రేస్లెట్ డిజైన్ స్టైలిష్ గా కనిపిస్తుంది. వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి చాలా బాగుంటుంది.
వైట్ స్టోన్స్ పొదిగిన ఈ బ్రేస్లెట్ రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది. పెళ్లిళ్లు, పార్టీలకు మంచి ఎంపిక.
రంగు రంగుల రత్నాలతో ఉన్న ఈ బంగారు బ్రేస్లెట్ మీ చేతుల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది.
సింపుల్ డిజైన్లు ఇష్టపడే వారు ఇలాంటి లైట్ వెయిట్ గోల్డ్ బ్రేస్లెట్ తీసుకోవచ్చు. డైలీవేర్ కి చాలా బాగుంటుంది.
