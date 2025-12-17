హెవీ ఇయర్ రింగ్స్ ఇష్టపడనివారు.. ఇలాంటి హార్ట్ షేప్ గోల్డ్ స్టడ్స్ తీసుకోవచ్చు. 1 గ్రాములో తయారవుతాయి.
చిన్న చిన్న వైట్ స్టోన్స్ పొదిగిన ఈ గోల్డ్ స్టడ్స్ అన్నివయసుల వారికి బాగుంటాయి. బడ్జెట్ లో వస్తాయి.
సింపుల్, స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునేవారు ఇలాంటి కమ్మలు తీసుకోవచ్చు. డైలీవేర్ కి బెస్ట్ ఆప్షన్.
కొత్తగా ట్రై చేయాలి అనుకునేవారికి ఇలాంటి డిజైన్స్ మంచి ఎంపిక. 1 గ్రాములో తీసుకోవచ్చు.
ఇన్ఫినిటీ డిజైన్ ఎప్పుడూ ట్రెండ్ లో ఉంటుంది. కాలేజీ అమ్మాయిలకు ఈ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ చాలా బాగుంటాయి.
హాఫ్ మూన్ డిజైన్ స్టడ్స్ స్కూల్ కి వెళ్లే పిల్లలకు చాలా బాగుంటాయి. ఒక గ్రాములో తీసుకోవచ్చు.
