ఇలాంటి ఫ్లోరల్ హూప్ ఇయర్ రింగ్స్ వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి చాలా బాగుంటాయి. స్టైలిష్ గా కనిపిస్తారు.
స్క్వేర్, సర్కిల్ షేప్ లో ఉన్న ఈ హూప్ డిజైన్ ప్రస్తుతం చాలా ట్రెండ్లో ఉంది. వెస్ట్రన్ డ్రెస్ లకు చక్కగా సెట్ అవుతుంది.
లీఫ్ స్టైల్లో ఉన్న ఈ హూప్ డిజైన్ ఫార్మల్, వెస్ట్రన్ దుస్తులకు గ్లామరస్, క్లాసీ టచ్ ఇస్తుంది.
గోల్డెన్ ఫంకీ హూప్ ఇయర్రింగ్స్.. వెస్ట్రన్ టాప్స్, డ్రెస్లతో చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి. మీరు సింపుల్ లుక్ ఇష్టపడేవారైతే ఇవి మంచి ఎంపిక.
క్రాఫ్టెడ్ జ్యువెలరీ ట్రెండ్ ప్రస్తుతం ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. ఫార్మల్ లుక్ కోసం ప్రత్యేకమైన చెవిపోగులు కావాలంటే ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్.
ముత్యాలతో ఉన్న డబుల్ లేయర్ హూప్స్ ప్రత్యేక సందర్భాల కోసం సూపర్ గా ఉంటాయి. మీ అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి.
ఇలాంటి ఆక్సిడైజ్డ్ హూప్స్ కాటన్ సూట్, చీరలతో చాలా బాగా కనిపిస్తాయి. గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తాయి.
