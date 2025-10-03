సీక్విన్ చీరతో ఇలాంటి డైమండ్ ఆల్ఫాబెట్ నెక్లెస్ను ట్రై చేయవచ్చు. ఈ నెక్లెస్ మీ అందాన్ని మరింత పెంచుతుంది.
ఆర్టిఫిషియల్ ఎమరాల్డ్ నెక్లెస్ ఆన్లైన్లో తక్కువ ధరకే దొరుకుతుంది. హెవీ లెహంగా చోలితో పాటు వేసుకుంటే రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది.
తక్కువ ధరలో దొరికే కుందన్ జ్యువెలరీలో 2- 3 లేయర్ల నెక్లెస్ను కొనవచ్చు. ఇలాంటి నెక్లెస్తో మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్, బ్రేస్లెట్ వేసుకుంటే లుక్ అదిరిపోతుంది.
రెడ్ కలర్ ముత్యాలతో చేసిన హారాలు చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. మ్యాచింగ్ చోకర్ తో లుక్ కంప్లీట్ అవుతుంది.
ముత్యాలు, కుందన్తో చేసిన హెవీ నెక్లెస్లు మీకు ప్రత్యేక లుక్ ఇస్తాయి. ఇలాంటి నెక్లెస్ల కోసం ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చు చేయాల్సిన పనిలేదు.
డార్క్ కలర్ చీర కట్టుకున్నప్పుడు ఆక్సిడైజ్డ్ చోకర్ నెక్లెస్ పెట్టుకోవచ్చు. దాంతో పాటు మ్యాచింగ్ రింగ్ పెట్టుకోవడం మర్చిపోవద్దు.
Blouse Designs: ఏ చీరకైనా సెట్ అయ్యే బ్లౌజ్ డిజైన్స్! ఓసారి చూడండి
Gold: ఈ బంగారు నల్లపూసల దండలు చూస్తే ఎవ్వరైనా ఫిదా కావాల్సిందే!
Gold Earrings: 2 గ్రాముల్లో మంచి ఇయర్ రింగ్స్.. చూస్తే వదిలిపెట్టరు!
Daily Wear Sarees: డైలీవేర్ కి ఈ సారీస్ ఎంత బాగుంటాయో తెలుసా?