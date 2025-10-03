Telugu

ఈ నెక్లెస్ పెట్టుకుంటే మీరు రాణిలా కనిపిస్తారు!

woman-life Oct 03 2025
Author: Kavitha G Image Credits:instagram
డైమండ్ ఆల్ఫాబెట్ నెక్లెస్

సీక్విన్ చీరతో ఇలాంటి డైమండ్ ఆల్ఫాబెట్ నెక్లెస్‌ను ట్రై చేయవచ్చు. ఈ నెక్లెస్ మీ అందాన్ని మరింత పెంచుతుంది. 

ఎమరాల్డ్ నెక్లెస్

ఆర్టిఫిషియల్ ఎమరాల్డ్ నెక్లెస్‌ ఆన్‌లైన్‌లో తక్కువ ధరకే దొరుకుతుంది. హెవీ లెహంగా చోలితో పాటు వేసుకుంటే రాయల్ లుక్‌ ఇస్తుంది. 

కుందన్ 2 లేయర్ నెక్లెస్

తక్కువ ధరలో దొరికే కుందన్ జ్యువెలరీలో 2- 3 లేయర్ల నెక్లెస్‌ను కొనవచ్చు. ఇలాంటి నెక్లెస్‌తో మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్, బ్రేస్‌లెట్ వేసుకుంటే లుక్ అదిరిపోతుంది. 

ముత్యాల హారం

రెడ్ కలర్ ముత్యాలతో చేసిన హారాలు చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. మ్యాచింగ్ చోకర్ తో లుక్ కంప్లీట్ అవుతుంది.

ముత్యాలు, కుందన్‌తో చేసిన హెవీ నెక్లెస్

ముత్యాలు, కుందన్‌తో చేసిన హెవీ నెక్లెస్‌లు మీకు ప్రత్యేక లుక్ ఇస్తాయి. ఇలాంటి నెక్లెస్‌ల కోసం ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చు చేయాల్సిన పనిలేదు. 

ఆక్సిడైజ్డ్ చోకర్ నెక్లెస్

డార్క్ కలర్ చీర కట్టుకున్నప్పుడు ఆక్సిడైజ్డ్ చోకర్ నెక్లెస్ పెట్టుకోవచ్చు. దాంతో పాటు మ్యాచింగ్ రింగ్ పెట్టుకోవడం మర్చిపోవద్దు.

