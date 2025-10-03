పఫ్ స్లీవ్స్ ఉన్న కాటన్ బ్లౌజ్ బోర్డర్లో గోల్డెన్ పట్టీ ప్రత్యేకమైన లుక్ను ఇస్తుంది. సిల్క్ చీరలతో ఇలాంటి బ్లౌజ్లు చాలా బాగుంటాయి.
నీలం రంగు బోట్నెక్ బ్లౌజ్, కాంట్రాస్ట్ రెడ్ బోర్డర్ చీరను పండుగలు, ప్ర్తత్యేక సందర్భాల్లో ధరించవచ్చు. దీంతో పాటు లైట్ జ్యువెలరీ వేసుకుంటే సూపర్ గా కనిపిస్తారు.
కాటన్ బ్లూ చీరకు కాలర్ బ్లౌజ్ చాలా బాగా కనిపిస్తుంది. మీరు ఆర్గాన్జా ఫ్యాబ్రిక్తో కూడా పఫ్ స్లీవ్ బ్లౌజ్ను కుట్టించుకుని వేసుకోవచ్చు.
స్లీవ్లెస్ జరీ వర్క్ బ్లౌజ్లు కూడా పండగ సీజన్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. ఇలాంటి బ్లౌజ్లను మీరు లెహంగాతో పాటు చీరతో కూడా ప్రయత్నించవచ్చు.
పండగ సీజన్లో కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్లను ట్రై చేసి చూడండి. ఇలాంటి బ్లౌజ్లు ప్లెయిన్ చీరలకు సూపర్ గా సెట్ అవుతాయి.
మీరు గోల్డెన్ ఆర్గాన్జా చీర కట్టుకుంటే దానికి ముత్యాలు ఉన్న గోల్డెన్ బ్లౌజ్ వేసుకోవచ్చు. మీ అందం రెట్టింపు కావడం పక్కా.
