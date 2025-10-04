ముక్కుపుడక లేకపోతే అలంకరణ అసంపూర్ణంగా ఉంటుంది. ఇలాంటి రాళ్లు పొదిగిన నోస్ పిన్ మీ అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది.
లైట్ వెయిట్ గోల్డ్ నోస్ పిన్స్ చూడటానికి బాగుంటాయి. పెట్టుకుంటే చాలా అందంగా కనిపిస్తారు. బడ్జెట్ కూడా తక్కువే.
అర్ధ చంద్ర ఆకారంలో కింద ముత్యాలతో ఉన్న ఈ ముక్కుపుడక హెవీగా కనిపిస్తుంది. తక్కువ వెయిట్ లో దొరుకుతుంది.
రెడ్ కలర్ కుందన్స్ పొదిగిన ఈ ముక్కుపుడక కొత్త పెళ్లికూతుళ్లకు సూపర్ గా ఉంటుంది. రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది.
మీరు కాస్త భిన్నమైన ముక్కుపుడకను ఇష్టపడితే ఇలాంటి పెద్ద సైజ్ నోస్ పిన్ ట్రై చేయవచ్చు. సన్నని బంగారు తీగతో చేసిన ఈ ముక్కుపుడకకు రాళ్లను జోడించారు.
ట్రెడిషనల్ ముక్కుపుడక ప్రతి సందర్భానికి చక్కగా సరిపోతుంది. ఒక్క గ్రాములో చేయించుకోవచ్చు.
ఈ ముక్కుపుడక చూడటానికి పెద్దగా ఉన్నా.. వెయిట్ మాత్రం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. సన్నని బంగారు తీగతో దీన్ని తయారు చేసి, మధ్యలో రంగురంగుల పూసలు జోడించారు.
