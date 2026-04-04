గుండ్రటి ముఖానికి సూపర్‍గా సెట్ అయ్యే ఇయర్ రింగ్స్

woman-life Apr 04 2026
Author: Kavitha G Image Credits:INSTAGRAM
డ్రాప్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్

వైట్ స్టోన్ డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్స్‌లో సింగిల్ కాదు, డబుల్ ఓవల్ లేయర్ ఉంటుంది. ఇది వీటికి ఫ్యాన్సీ లుక్ ఇస్తుంది. పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు ఇలాంటివి పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటాయి.

Image credits: PINTEREST
గోల్డ్ ప్లేటెడ్ డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్స్

ఓవల్ షేప్‌లో ఉండే గోల్డ్ ప్లేటెడ్ డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటాయి. దీని మధ్యలో రంగురాళ్ల వర్క్ ఉంటుంది.

Image credits: PINTEREST
కోస్టల్ గ్లో స్టడ్ ఇయర్ రింగ్స్

ముత్యం లాంటి మెరుపు, గోల్డెన్ షైనింగ్ ఈ ఇయర్ రింగ్స్‌ను ప్రత్యేకంగా నిలుపుతాయి. ప్రత్యేక సందర్భాల్లో ఈ కోస్టల్ గ్లో స్టడ్ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకోవచ్చు.

Image credits: PINTEREST
జిర్కాన్ డాంగిల్ ఇయర్ రింగ్స్

జిర్కాన్ డాంగ్లర్ ఇయర్ రింగ్స్ మెరుపు అచ్చం డైమండ్ లాగే ఉంటుంది. సీక్విన్ వర్క్ ఉన్న డ్రెస్సులపైకి ఇలాంటివి పెట్టుకోవచ్చు.

Image credits: PINTEREST
గ్రీన్ స్టోన్ ఇయర్ రింగ్స్

వెండితో చేసిన ఓవల్ ఇయర్ రింగ్స్‌లో ఆకుపచ్చ రాయి ప్రత్యేక ఆకర్షణ ఇస్తుంది. గుండ్రటి ముఖానికి బ్యాలెన్స్‌డ్ లుక్ ఇవ్వడానికి ఈ ఓవల్ షేప్ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకోవచ్చు.

Image credits: PINTEREST
ఫ్లోరల్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్

ఫ్లోరల్ డిజైన్‌తో ఉండే ఈ ఇయర్ రింగ్స్‌లో మీకు పెయింటింగ్ లుక్ కూడా కనిపిస్తుంది. ఇలాంటి వాటిని వెస్టర్న్ వైట్ డ్రెస్సులతో ట్రై చేస్తే బాగుంటుంది.

Image credits: PINTEREST

