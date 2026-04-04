Telugu

ఈ సిల్వర్ ఇయర్ రింగ్స్ తో ప్రీమియం లుక్ మీ సొంతం

woman-life Apr 04 2026
Author: Kavitha G Image Credits:SORAYA by Prapti Kabra/instagram
బటర్ ఫ్లై ఆక్సిడైజ్డ్ ఇయర్ రింగ్స్

మీరు క్యూట్‌గా కనిపించాలంటే, ఈ బటర్‌ఫ్లై ఆక్సిడైజ్డ్ సిల్వర్ ఇయర్ రింగ్స్ మంచి ఎంపిక. రోజూ పెట్టుకోవడానికి ఈ డిజైన్ చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: ishhaara.com
బర్డ్ స్టడ్ విత్ జుంకా

పండగలు లేదా పెళ్లిళ్లలో సంప్రదాయ దుస్తులపైకి ఈ బర్డ్ స్టడ్ విత్ జుంకా చాలా బాగుంటుంది. ఇందులో ఉన్న రెడ్ స్టోన్, ముత్యాలు దీనికి మరింత ప్రత్యేక లుక్ ఇస్తున్నాయి.

Image credits: ishhaara.com
ఫ్లవర్ బొకే ఆక్సిడైజ్డ్ ఇయర్ రింగ్స్

ఫ్లవర్ బొకే స్టైల్‌లో ఉన్న ఈ ఆక్సిడైజ్డ్ సిల్వర్ స్టడ్స్ యూనిక్‌గా కనిపిస్తాయి. ప్రత్యేక సందర్భాల కోసం మీరు ఇలాంటి ఇయర్ రింగ్స్ ఎంచుకోవచ్చు.

Image credits: ishhaara.com
ఓవల్ షేప్ స్టడ్ విత్ జుంకా

ఓవల్ షేప్ స్టడ్‌తో పాటు ఉన్న చిన్న జుంకా చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. ఇది ఎప్పటికీ ట్రెండ్‌లో ఉండే ఎవర్ గ్రీన్ డిజైన్. 

Image credits: tarinika
లీఫ్ ఆక్సిడైజ్డ్ సిల్వర్ స్టడ్స్

చిన్నగా, క్యూట్‌గా ఉండే ఈ లీఫ్ ఆక్సిడైజ్డ్ సిల్వర్ స్టడ్స్ డైలీవేర్ కి బెస్ట్ ఆప్షన్. తక్కువ ధరలో దొరుకుతాయి. 

Image credits: aadyaa
గ్రీన్ స్టోన్ డాంగ్లర్ ఇయర్ రింగ్స్

ప్రత్యేక సందర్భాలకు ఈ గ్రీన్ స్టోన్ డాంగ్లర్ ఇయర్ రింగ్స్ పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటాయి. వెస్టర్న్ లేదా సంప్రదాయ దుస్తులు.. రెండింటితో సూపర్ గా సెట్ అవుతాయి. 

Image credits: ishhaara.com

