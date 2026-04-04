Grey Hair: కలర్ వేయకుండా తెల్ల జుట్టు కవర్ చేసే ట్రిక్స్

తెల్ల జుట్టు కవర్ చేయడానికి కలర్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు. కొన్ని సింపుల్ హెయిర్ హ్యాక్స్ తెలిస్తే సరిపోతుంది…
ఫ్రంట్ లైన్ లేదా పాపిడి దగ్గర 4–5 తెల్ల వెంట్రుకలు కనిపిస్తే హెయిర్ మస్కారా ఒక లైఫ్ సేవర్. ఇది జుట్టుకు నాచురల్ ఫినిషింగ్ ఇస్తుంది. ఒక్కసారి పూస్తే.. రోజంతా ఉంటుంది
అప్పటికప్పుడు ఎక్కడికైనా వెళ్లాల్సి వస్తే, మ్యాట్ బ్లాక్ ఐషాడో లేదా బ్రో పౌడర్ వాడండి. ఒక చిన్న యాంగిల్డ్ బ్రష్తో పాపిడి దగ్గర ఫిల్ చేయండి. దీనివల్ల స్కాల్ప్ నిండుగా కనిపిస్తుంది
హెయిర్ పార్టింగ్ మార్చడం వల్ల 70% తెల్ల జుట్టును కవర్ చేయొచ్చు. పాపిడి మధ్యలో తెల్ల జుట్టు ఎక్కువగా ఉంటే, సైడ్ పార్టింగ్ చేయండి.
ముందు వైపు తెల్ల వెంట్రుకలు కనిపిస్తుంటే, వాటిని ఒక చిన్న మినీ క్లచ్ క్లిప్తో సెట్ చేయండి. ఫ్రంట్ ఫ్లిక్ను ట్విస్ట్ చేసి చెవి వైపు టక్ చేయండి.
