రెడ్ స్టోన్ నెక్లెస్లు చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి. మీరు సింపుల్, ఎలిగెంట్ లుక్ కావాలనుకుంటే, ఇలాంటి సింగిల్ లైనర్ రెడ్ స్టోన్ నెక్ పీస్ను ఎంచుకోవచ్చు.
ప్రస్తుతం నేపాలీ జ్యువెలరీ ట్రెండ్ బాగా పెరిగింది. మధ్యలో బంగారు రౌండ్ పెండెంట్లు ఉన్న ఇలాంటి పొడవైన రెడ్ బీడ్స్ మాలలను చాలామంది ఇష్టపడుతున్నారు.
రాళ్లలో డ్రాప్ డిజైన్ చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. ఇందులో మీరు డైమండ్ డిటైలింగ్తో ఉన్న సింగిల్ లైనర్ నెక్లెస్ను ఎంచుకోవచ్చు.
జాలర్ నెక్లెస్లు బరువు తక్కువగా ఉన్నా, హెవీ లుక్ను ఇస్తాయి. ఇందులో సన్నని బంగారు గొలుసు హ్యాంగింగ్స్ ఉంటాయి. వాటి కింద డ్రాప్ డిజైన్ రెడ్ స్టోన్స్ అమర్చారు.
పెద్ద రెడ్ స్టోన్ తో పాటు కుందన్ వర్క్, ముత్యాల మాలతో ఉన్న ఈ చోకర్ సెట్ మీకు రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది. ఎక్కువకాలం మన్నుతుంది.
మీరు సింపుల్ చైన్ కోసం ఒక నెక్ పీస్ వెతుకుతుంటే, ఈ హార్ట్ షేప్ రెడ్ స్టోన్ పెండెంట్ను ఎంచుకోవచ్చు. దీని చుట్టూ అమెరికన్ డైమండ్స్, గోల్డ్ డిటైలింగ్ ఉంది.
రాళ్లతో డిటైలింగ్ చేసిన ఇలాంటి ఫ్లవర్ డిజైన్ పెండెంట్ మంచి ఎంపిక. దీని మధ్యలో ఒక డైమండ్, దాని చుట్టూ 6 డ్రాప్ డిజైన్ రెడ్ స్టోన్స్తో ఫ్లవర్ షేప్ రూపొందించారు.
రెడ్ కలర్ పూసల మాల చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. దీనిలో మధ్యమధ్యలో ఒక తెల్ల ముత్యం కూడా ఉంది. ఇది కాలేజీ అమ్మాయిలకు చాలా బాగుంటుంది.
