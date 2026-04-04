మీ అందాన్ని రెట్టింపు చేసే రెడ్ స్టోన్ నెక్లెస్‌లు

woman-life Apr 04 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Gemini AI
సాలిడ్ రెడ్ స్టోన్ నెక్లెస్

రెడ్ స్టోన్ నెక్లెస్‌లు చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి. మీరు సింపుల్, ఎలిగెంట్ లుక్ కావాలనుకుంటే, ఇలాంటి సింగిల్ లైనర్ రెడ్ స్టోన్ నెక్ పీస్‌ను ఎంచుకోవచ్చు.

Image credits: Gemini AI
నేపాలీ రెడ్ బీడ్స్ నెక్లెస్

ప్రస్తుతం నేపాలీ జ్యువెలరీ ట్రెండ్ బాగా పెరిగింది. మధ్యలో బంగారు రౌండ్ పెండెంట్లు ఉన్న ఇలాంటి పొడవైన రెడ్ బీడ్స్ మాలలను చాలామంది ఇష్టపడుతున్నారు.

Image credits: Pinterest
డ్రాప్ ప్యాటర్న్ నెక్లెస్

రాళ్లలో డ్రాప్ డిజైన్ చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. ఇందులో మీరు డైమండ్ డిటైలింగ్‌తో ఉన్న సింగిల్ లైనర్ నెక్లెస్‌ను ఎంచుకోవచ్చు.

Image credits: Pinterest
రెడ్ స్టోన్ జాలర్ నెక్లెస్

జాలర్ నెక్లెస్‌లు బరువు తక్కువగా ఉన్నా, హెవీ లుక్‌ను ఇస్తాయి. ఇందులో సన్నని బంగారు గొలుసు హ్యాంగింగ్స్ ఉంటాయి. వాటి కింద డ్రాప్ డిజైన్ రెడ్ స్టోన్స్ అమర్చారు.

Image credits: Pinterest
రెడ్ స్టోన్ చోకర్ సెట్

పెద్ద రెడ్ స్టోన్ తో పాటు కుందన్ వర్క్, ముత్యాల మాలతో ఉన్న ఈ చోకర్ సెట్ మీకు రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది. ఎక్కువకాలం మన్నుతుంది.

Image credits: Instagram
హార్ట్ షేప్ రెడ్ స్టోన్ పెండెంట్

మీరు సింపుల్ చైన్ కోసం ఒక నెక్ పీస్ వెతుకుతుంటే, ఈ హార్ట్ షేప్ రెడ్ స్టోన్ పెండెంట్‌ను ఎంచుకోవచ్చు. దీని చుట్టూ అమెరికన్ డైమండ్స్, గోల్డ్ డిటైలింగ్ ఉంది.

Image credits: Instagram
ఫ్లోరల్ డిజైన్ పెండెంట్

రాళ్లతో డిటైలింగ్ చేసిన ఇలాంటి ఫ్లవర్ డిజైన్ పెండెంట్‌ మంచి ఎంపిక. దీని మధ్యలో ఒక డైమండ్, దాని చుట్టూ 6 డ్రాప్ డిజైన్ రెడ్ స్టోన్స్‌తో ఫ్లవర్ షేప్ రూపొందించారు.

Image credits: Gemini AI
సింగిల్ చైన్ రెడ్ బీడ్స్ మాల

రెడ్ కలర్ పూసల మాల చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. దీనిలో మధ్యమధ్యలో ఒక తెల్ల ముత్యం కూడా ఉంది. ఇది కాలేజీ అమ్మాయిలకు చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: Instagram

