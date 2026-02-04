Telugu

లైట్ వెయిట్ లో గోల్డ్ చైన్స్.. ట్రెండీ డిజైన్స్ చూసేయండి

ఈవిల్ ఐ పెండెంట్ చైన్

ఈవిల్ ఐ పెండెంట్ ఉన్న సన్నటి చైన్ అందంగా ఉంటుంది. చెడు దృష్టి నుంచి కాపాడుతుంది. తక్కువ వెయిట్ లో వస్తుంది.

గోల్డ్ బీడ్స్ చైన్

గోల్డ్ బీడ్స్ చైన్ చాలా అందంగా ఉంటుంది. చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ల వరకు ఎవరైనా వేసుకోవచ్చు.  

లింక్ చైన్ విత్ పెర్ల్ పెండెంట్

ముత్యం పెండెంట్ తో ఉన్న ఈ లింక్ చైన్ స్టైలిష్‌ లుక్ ఇస్తుంది. 10 గ్రాముల్లోపే తయారవుతుంది.

ల్యూమినస్ లింక్ ఆఫ్ చైన్

ప్రత్యేకమైన డిజైన్ తీసుకోవాలి అనుకునేవారికి ల్యూమినస్ లింక్ చైన్‌ బెస్ట్ ఆప్షన్. 10 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.

స్టోన్ పెండెంట్ చైన్

స్టోన్ పెండెంట్ ఉన్న ఈ స్టైలిష్ చైన్ మెడ అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. బడ్జెట్ ధరలో వస్తుంది.

