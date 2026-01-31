రంగు రంగుల రాళ్లతో ఉన్న ఈ వెండి చెవి పోగులు.. చాలా అందంగా ఉంటాయి. ట్రెండీగా కూడా ఉంటాయి.
ఇది ఎవర్ గ్రీన్ క్లాసిక్ డిజైన్. అర్ధచంద్రాకార శైలిని చిన్న చిన్న నగల రాళ్లతో అలంకరించారు. దీని మెరుపు చాలా రాయల్గా ఉంటుంది. ఆఫీస్ నుంచి పార్టీల వరకు దీన్ని ధరించవచ్చు.
హగ్గీ హూప్ చెవిపోగులలో చిన్న చిన్న చంద్రుని ఆకారాలను కలిపి తయారుచేశారు. ఈ హూప్ ఇయర్ రింగ్స్ మోడ్రన్ దుస్తులకు కూడా సూట్ అవుతాయి..
చంద్రుని ఆకారపు చెవిపోగులను తెల్ల ముత్యాలతో కలపడం ఇవి మరింత అందంగా కనపడతాయి.
మిస్మ్యాచ్ ప్యాటర్న్ ఉన్న హ్యాంగింగ్ చెవిపోగులు జెన్-జికి బాగా నచ్చుతాయి. ఇందులో అర్ధచంద్రునితో పాటు లింక్ చైన్, రాయి, నక్షత్రం కూడా ఉన్నాయి.
కాలేజ్ ఫంక్షన్ల నుంచి పార్టీల వరకు మూన్ బస్ట్ సిల్వర్ టాప్స్ చెవిపోగులు అద్భుతంగా ఉంటాయి.
