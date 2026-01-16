Telugu

8 గ్రాముల్లో షార్ట్ నల్లపూసల దండ.. ట్రెండీ డిజైన్స్ ఇవిగో

woman-life Jan 16 2026
Author: Kavitha G Image Credits:instagram
5 గ్రాముల్లో నల్లపూసల దండ

చిన్న నల్లపూసలు, సన్నని చైన్, లాకెట్ తో ఉన్న ఈ నల్లపూసల దండ 5 గ్రాముల్లో తయారవుతుంది. ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: instagram
హార్ట్ షేప్ డిజైన్

కొత్త పెళ్లికూతుర్లకు ఈ స్టైలిష్ హార్ట్ షేప్ డిజైన్ నల్లపూసల దండ సూపర్ గా ఉంటుంది. 6 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.  

Image credits: instagram
ఫ్లోరల్ డిజైన్

ఫ్లోరల్ డిజైన్ నల్ల పూసల దండ.. వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి చాలా బాగుంటుంది. 6-8 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.

Image credits: instagram
3 గ్రాముల్లో..

చిక్ ఫ్లవర్‌తో ఉన్న ఈ నల్లపూసల దండ 3 గ్రాముల్లో తయారవుతుంది. డైలీవేర్ కి బెస్ట్ ఆప్షన్. 

Image credits: instagram
8 గ్రాముల నల్లపూసల దండ

చిన్న, పెద్ద బంగారు పూసలు, నల్లపూసలతో ఉన్న ఇలాంటి డిజైన్ ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది. ఎక్కువకాలం మన్నికగా ఉంటుంది.

Image credits: instagram
లేటెస్ట్ డిజైన్

సింపుల్, స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునేవారికి బాల్ డిజైన్ నల్లపూసల దండ మంచి ఎంపిక. 5 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.

Image credits: instagram

