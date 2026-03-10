ఈ మినిమల్ బటర్ఫ్లై మెట్టెల డిజైన్ చాలా సింపుల్గా, క్లాసీగా ఉంటుంది. ఇందులో చిన్న బటర్ఫ్లైతో పాటు హార్ట్ షేప్ కూడా ఉంది. ఇది పాదాలకు ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తుంది.
ఈ గ్రీన్ బటర్ఫ్లై మెట్టెల డిజైన్ పండగ సీజన్కు పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది. పాదాలకు మరింత అందాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది.
చిన్న సీతాకోకచిలుక ఉన్న ఈ మెట్టెలు పెట్టుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటాయి. ఇందులో స్టోన్ వర్క్ తో పాటు ఎనామిల్ పేయింట్ కూడా ఉంది.
లైట్ పింక్ కలర్ లో ఉన్న ఈ అందమైన మెట్టెల డిజైన్ చూడటానికే కాదు, పెట్టుకోవడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఆఫీస్కు వెళ్లేవారికి ఇవి సూపర్ గా ఉంటాయి.
ఫ్లవర్, బటర్ఫ్లై డిజైన్ లో ఉన్న ఈ మెట్టెలు క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. బడ్జెట్ ధరలో తీసుకోవచ్చు.
రెండు సీతాకోకచిలుకలు ఉన్న ఈ మెట్టెల డిజైన్ మీ పాదాలకు సింపుల్, ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తుంది.
Dandruff: తలలో చండ్రు ఎక్కువగా ఉందా? వీటితో వదిలించండి
Gold Earrings: 1 గ్రాము బంగారంలో చైన్ డిజైన్ చెవిపోగులు.. చూసేయండి
Gold Earrings: ట్రెండీ డిజైన్ లో గోల్డ్ స్టడ్స్.. చూస్తే కొనేస్తారు!
Silver Toe Rings: ప్రత్యేకమైన డిజైన్లో వెండి మెట్టెలు.. చూడకపోతే ఎలా?