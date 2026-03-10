Telugu

పాదాల అందాన్ని పెంచే బటర్ ఫ్లై డిజైన్ మెట్టెలు

woman-life Mar 10 2026
Author: Kavitha G Image Credits:srianujewellers
మినిమల్ బటర్‌ఫ్లై మెట్టెలు

ఈ మినిమల్ బటర్‌ఫ్లై మెట్టెల డిజైన్ చాలా సింపుల్‌గా, క్లాసీగా ఉంటుంది. ఇందులో చిన్న బటర్‌ఫ్లైతో పాటు హార్ట్ షేప్ కూడా ఉంది. ఇది పాదాలకు ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: srianujewellers
గ్రీన్ బటర్‌ఫ్లై మెట్టెలు

ఈ గ్రీన్ బటర్‌ఫ్లై మెట్టెల డిజైన్‌ పండగ సీజన్‌కు పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అవుతుంది. పాదాలకు మరింత అందాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది.

Image credits: srianujewellers
స్టోన్, ఎనామిల్ స్టైల్ మెట్టెలు

చిన్న సీతాకోకచిలుక ఉన్న ఈ మెట్టెలు పెట్టుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటాయి. ఇందులో స్టోన్ వర్క్ తో పాటు ఎనామిల్ పేయింట్ కూడా ఉంది. 

Image credits: srianujewellers
లైట్ పింక్ మెట్టెలు

లైట్ పింక్ కలర్ లో ఉన్న ఈ అందమైన మెట్టెల డిజైన్ చూడటానికే కాదు, పెట్టుకోవడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఆఫీస్‌కు వెళ్లేవారికి ఇవి సూపర్ గా ఉంటాయి.

Image credits: srianujewellers
ఫ్లవర్, బటర్‌ఫ్లై మెట్టెలు

ఫ్లవర్, బటర్‌ఫ్లై డిజైన్ లో ఉన్న ఈ మెట్టెలు క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. బడ్జెట్ ధరలో తీసుకోవచ్చు.

Image credits: srianujewellers
డబుల్ బటర్‌ఫ్లై మెట్టెలు

రెండు సీతాకోకచిలుకలు ఉన్న ఈ మెట్టెల డిజైన్ మీ పాదాలకు సింపుల్‌, ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: srianujewellers

