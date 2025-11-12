Telugu

చలికాలానికి అనువైన స్టైలిష్ బ్లౌజ్ డిజైన్స్ ఇవిగో

Nov 12 2025
Author: Kavitha G Image Credits:INSTAGRAM
బెలూన్ స్లీవ్స్

చలికాలంలో మీరు మరింత ఫ్యాషన్‌ గా కనిపించాలి అనుకుంటే బ్లౌజ్ కి ఇలాంటి బెలూన్ స్లీవ్స్‌ ట్రై చేయండి. హెవీ ఇయర్ రింగ్స్ తో మీ అందం రెట్టింపు అవుతుంది.

Image credits: INSTAGRAM
పఫ్డ్ బెలూన్ స్లీవ్స్

షీర్ ఫ్యాబ్రిక్‌ బ్లౌజ్ కి పఫ్డ్ బెలూన్ స్లీవ్స్‌ మంచి ఎంపిక. ఇలాంటి స్లీవ్స్ నెట్ ఆర్గాన్జా చీర అందాన్ని మరింత పెంచుతాయి.

Image credits: INSTAGRAM
ఫుల్ ఫిట్టెడ్ స్లీవ్స్

సన్నని చేతులకు ఫుల్ ఫిట్టెడ్ స్లీవ్స్ చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి. భుజం దగ్గర చిన్న పఫ్ పెట్టి కుట్టించుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. 

Image credits: Pinterest
ల్యాంప్‌షేడ్ స్లీవ్స్

ల్యాంప్‌షేడ్ స్లీవ్స్ చీర అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి. చలి కాలంలో స్టైలిష్‌గా, ఫ్యాషన్‌గా కనిపించడానికి ఈ డిజైన్ మంచి ఎంపిక. 

Image credits: Pinterest
బిషప్ స్లీవ్

ఫుల్ స్లీవ్స్‌లో కొత్తదనం కోసం బిషప్ స్లీవ్స్‌ను ఎంచుకోవచ్చు. ఇది భుజం నుంచి వదులుగా ఉంటుంది. స్టైలిష్ గా కనిపిస్తుంది.

Image credits: Pinterest
కౌల్ స్లీవ్ డిజైన్

కౌల్ స్లీవ్ డిజైన్.. నెక్‌లైన్, షోల్డర్‌ను కవర్ చేస్తూ మణికట్టు వద్ద స్లిట్ ప్యాటర్న్‌లో ఉంటుంది. దీన్ని ప్లెయిన్ చీరతో వేసుకుంటే అందంగా కనిపిస్తారు. 

Image credits: INSTAGRAM

