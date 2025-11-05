సిల్క్ చీరతో ఎంబ్రాయిడరీ హాల్టర్నెక్ బ్లౌజ్ ధరించవచ్చు. ఇది మీ అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది.
పార్టీవేర్ కోసం నెట్ లేస్ కేప్తో ఆఫ్ షోల్డర్ బ్లౌజ్ ధరించవచ్చు. ఇలాంటి బ్లౌజ్లు స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి.
స్వీట్హార్ట్ నెక్లైన్తో ఉన్న ఎంబ్రాయిడరీ బ్లౌజ్ ప్లెయిన్ చీరతో సూపర్ గా ఉంటుంది. హెవీ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటే లుక్ అదిరిపోతుంది.
గోల్డెన్ ఆఫ్ షోల్డర్ బ్లౌజ్ సీక్విన్ లేదా గోల్డెన్ చీర అందాన్ని మరింత పెంచుతుంది. ఇలాంటి బ్లౌజ్లో మీరు స్లిమ్గా కనిపిస్తారు.
జరీ వర్క్ నుంచి ప్లెయిన్ చీరల వరకు డీప్ వి నెక్ బ్లౌజ్ బాగుంటుంది. స్టేట్మెంట్ ఇయర్ రింగ్స్ తో మీ లుక్ కంప్లీట్ అవుతుంది.
ఆలియా భట్ లా అందంగా కనిపించాలంటే ఈ వైట్ శారీస్ ట్రై చేయాల్సిందే!
ఈ స్పెషల్ ఫేస్ ప్యాక్ తో ముఖం మీద ఒక్క మచ్చ కూడా ఉండదు
మహిళల్లో కాల్షియం లోపం ఉందని గుర్తించేదెలా?
జీబ్రా ప్రింట్ సారీస్.. వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి సూపర్ గా ఉంటాయి