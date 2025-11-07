Telugu

ఈ జ్యువెలరీ సెట్స్ చూస్తే ఎవ్వరైనా ఫిదా కావాల్సిందే!

woman-life Nov 07 2025
Author: Kavitha G Image Credits:pinterest
కుందన్ జ్యువెలరీ సెట్

కుందన్స్, వైట్ స్టోన్స్‌తో ఉన్న ఈ జ్యువెలరీ సెట్ పెళ్లిళ్లకు బెస్ట్ ఆప్షన్. ఈ సెట్ ధర రూ.5 వేల వరకు ఉంటుంది.

Image credits: pinterest
మల్టీకలర్ చోకర్ సెట్

మీ లెహంగా మల్టీకలర్‌లో ఉంటే, ఇలాంటి చోకర్ సెట్‌ను ట్రై చేయవచ్చు. ఇలాంటి సెట్ 4వేల రూపాయలలోపే దొరుకుతుంది.

Image credits: pinterest
కుందన్ జ్యువెలరీ సెట్

ఈ అందమైన గోల్డెన్ కుందన్ జ్యువెలరీ సెట్ బ్రైడల్ లుక్‌కు పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది. ఈ నగలు వేసుకుంటే మీరు మహారాణిలా కనిపిస్తారు. 

Image credits: pinterest
ఎమరాల్డ్ జ్యువెలరీ సెట్

ఎమరాల్డ్ జ్యువెలరీ సెట్ ప్రస్తుతం ట్రెండ్‌లో ఉంది. ఈ సెట్‌ ధర రూ. 6వేల వరకు ఉంటుంది. 

Image credits: pinterest
ఏడీ డైమండ్ నెక్లెస్

హెవీ లెహంగాతో ఏడీ డైమండ్ నెక్లెస్ క్లాసిక్ లుక్ ఇస్తుంది. ఈ సెట్ ధర రూ. 5 వేల వరకు ఉంటుంది.

Image credits: pinterest

