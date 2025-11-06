పోల్కీ ప్యాటర్న్ గోల్డ్ ప్లేటెడ్ గాజులు చేతులకు చాలా అందంగా ఉంటాయి. పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు బెస్ట్ ఆప్షన్.
తెలుపు, ఆకుపచ్చ కుందన్స్ పొదిగిన నెమలి డిజైన్ గోల్డ్ ప్లేటెడ్ గాజులు హెవీ లుక్ ఇస్తాయి. ఏ సందర్భానికైనా చక్కగా సరిపోతాయి.
రాళ్లు, ముత్యాలతో ఉన్న గోల్డ్ ప్లేటెడ్ గాజులు రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి. పెళ్లిళ్లకు పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్.
ఫ్లవర్ డిజైన్, రంగురంగుల రాళ్లతో ఉన్న ఈ గోల్డ్ ప్లేటెడ్ గాజులు.. మీ చేతుల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి.
ట్రెడిషనల్ లుక్ కోసం ఇలాంటి గాజులు తీసుకోవచ్చు. స్టైలిష్ గా ఉంటాయి. తక్కువ ధరలో దొరుకుతాయి.
స్టోన్స్, ముత్యాలు, కుందన్స్ పొదిగిన ఈ గోల్డ్ ప్లేటెడ్ గాజులు చాలా బాగుంటాయి. వీటిని వేసుకుంటే మహారాణిలా కనిపిస్తారు.
గోల్డ్ ప్లేటెడ్ యాంటిక్ పాలిష్ గాజులు అద్భుతమైన, క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. వీటి ధర కూడా తక్కువగానే ఉంటుంది.
