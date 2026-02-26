రోజూ పెట్టుకోవడానికి బ్యాండ్ స్టైల్ మెట్టెలు మంచి ఎంపిక. ఇవి సింపుల్గా ఉంటాయి. మోడ్రన్ లుక్ ఇస్తాయి.
ఫ్లవర్ డిజైన్ లో ఉన్న ఫ్రంట్ అడ్జస్టబుల్ మెట్టెలు పాదాలకు మరింత అందాన్ని తెచ్చిపెడతాయి. ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తాయి.
స్మూత్ ఫినిషింగ్ తో ఉన్న ఈ సింపుల్ డిజైన్ మెట్టెలు డైలీవేర్ కి చాలా కంఫర్ట్ గా ఉంటాయి. తక్కువ ధరలో వస్తాయి.
మీ కాలి వేళ్లు పొడవుగా ఉంటే, ఇలాంటి మల్టీ లేయర్ స్పైరల్ డిజైన్ మెట్టెలను ఎంచుకోవచ్చు. ఇవి మీ పాదాలను అందంగా చూపిస్తాయి.
ఆకుపచ్చ, ఎరుపు రంగు రాళ్లతో స్టడ్ లేదా కుందన్ వర్క్ ఉన్న ఫ్రంట్ అడ్జస్టబుల్ మెట్టెలు చాలా అందంగా ఉంటాయి. ఆకర్షణీయమైన లుక్ ఇస్తాయి.
గోల్డ్ ప్లేటెడ్ సిల్వర్ మెట్టెలు క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. బ్యాండ్ స్టైల్ రింగ్లో క్రిస్-క్రాస్ ప్యాటర్న్ లో ఉన్న ఈ మెట్టెలు స్కిన్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాయి.
Dark Earrings: 1 గ్రాము బంగారంలో క్యూట్ ఇయర్ రింగ్స్
Nose Pin: అరగ్రాములో బంగారు గోల్డ్ ముక్క పుడక
Blouse Designs: గ్లామర్ లుక్ కోసం అదిరిపోయే బ్లౌజ్ డిజైన్స్ ఇవిగో!
Gold Earrings: 5 గ్రాముల్లో అదిరిపోయే చాంద్ బాలీ ఇయర్ రింగ్స్