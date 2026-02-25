Gold Earrings: 5 గ్రాముల్లో అదిరిపోయే చాంద్ బాలీ ఇయర్ రింగ్స్

ఈ డబుల్ లేయర్ చాంద్ బాలీ ఇయర్ రింగ్స్ ని మీరు 5 గ్రాముల్లోనే కొనుగోలు చేయవచ్చు. లైట్ వెయిట్ గా ఉన్నా కూడా లుక్ ని మాత్రం రెట్టింపు చేస్తాయి.
స్పైక్ డిజైన్ చాంద్బాలీ చూడటానికి చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. మీరు రొటీన్కు భిన్నంగా స్పైక్ డిజైన్ చాంద్బాలీని ఎంచుకోవచ్చు.
ముత్యాలతో ఉన్న చాంద్బాలీ డిజైన్లను కూడా చాలామంది ఇష్టపడతారు. మీరు సాధారణ డిజైన్లకు బదులుగా ముత్యాలు ఉన్న చాంద్బాలీని ఎంచుకోవచ్చు.
చైన్ చాంద్బాలీలు కూడా చూడటానికి చాలా హెవీగా కనిపిస్తాయి. వీటిలో మీరు చిన్న లేదా పెద్ద సైజును ఎంచుకోవచ్చు.
స్టడ్ డిజైన్ చాంద్బాలీ చూడటానికి హెవీగా ఉంటుంది. మీరు ఇలాంటి చాంద్బాలీని కూడా కొనవచ్చు. బడ్జెట్ సమస్య అయితే, గోల్డ్ ప్లేటెడ్ ట్రెడిషనల్ చాంద్బాలీలు కొనండి.
