గ్లామర్ లుక్ కోసం అదిరిపోయే బ్లౌజ్ డిజైన్స్ ఇవిగో!

woman-life Feb 25 2026
Author: Kavitha G Image Credits:instagram
డీప్ వీ నెక్ బ్లౌజ్

చీర కట్టులో డీప్ వీ-నెక్ బ్లౌజ్ చాలా ఎలిగెంట్‌, స్టైలిష్‌ లుక్ ఇస్తుంది. ప్రింటెడ్ కాటన్ బ్లౌజ్‌కు ఇలాంటి డిజైన్ సూపర్ గా ఉంటుంది.

Image credits: instagram
క్రాస్ డిటైలింగ్ డిజైన్

ఈ డిజైన్ చీరకు ఎలిగెంట్, గ్రేస్‌ఫుల్ లుక్ ఇస్తుంది. కింద భాగంలో ఉండే క్రాస్-డిటైలింగ్ డిజైన్ యూనిక్ టచ్ ఇస్తుంది. 

Image credits: instagram
ట్రయాంగిల్ డిజైన్

ట్రయాంగిల్ డిజైన్ బ్లౌజ్ మోడ్రన్, ఫ్యూజన్ లుక్ ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా స్లీవ్‌లెస్ బ్లౌజ్‌కు ఈ స్టైల్ సూపర్ గా ఉంటుంది. 

Image credits: PINEREST
వైడ్ యూ షేప్ బ్లౌజ్

వైడ్ యూ షేప్ బ్లౌజ్ ట్రెడిషనల్ తోపాటు గ్లామరస్ లుక్‌ను ఇస్తుంది. కాటన్ చీరలకు ఈ ప్యాటర్న్‌లో బ్లౌజ్ కుట్టించుకుంటే అదిరిపోతుంది.  

Image credits: pinterest
పెర్ల్ డిజైన్ బ్లౌజ్

పెర్ల్ డిజైన్ బ్లౌజ్ ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తుంది. పార్టీలు, ఫంక్షన్లకు చాలా బాగుంటుంది. 

Image credits: instagram
రౌండ్ షేప్ బ్లౌజ్ డిజైన్

స్లీవ్‌లెస్ ప్యాటర్న్‌లో ఉండే ఈ రౌండ్ షేప్ బ్లౌజ్ డిజైన్ క్లాసిక్ లుక్ ఇస్తుంది. సింపుల్ చీర కూడా మరింత అందంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: instagram

