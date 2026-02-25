చీర కట్టులో డీప్ వీ-నెక్ బ్లౌజ్ చాలా ఎలిగెంట్, స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. ప్రింటెడ్ కాటన్ బ్లౌజ్కు ఇలాంటి డిజైన్ సూపర్ గా ఉంటుంది.
ఈ డిజైన్ చీరకు ఎలిగెంట్, గ్రేస్ఫుల్ లుక్ ఇస్తుంది. కింద భాగంలో ఉండే క్రాస్-డిటైలింగ్ డిజైన్ యూనిక్ టచ్ ఇస్తుంది.
ట్రయాంగిల్ డిజైన్ బ్లౌజ్ మోడ్రన్, ఫ్యూజన్ లుక్ ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా స్లీవ్లెస్ బ్లౌజ్కు ఈ స్టైల్ సూపర్ గా ఉంటుంది.
వైడ్ యూ షేప్ బ్లౌజ్ ట్రెడిషనల్ తోపాటు గ్లామరస్ లుక్ను ఇస్తుంది. కాటన్ చీరలకు ఈ ప్యాటర్న్లో బ్లౌజ్ కుట్టించుకుంటే అదిరిపోతుంది.
పెర్ల్ డిజైన్ బ్లౌజ్ ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తుంది. పార్టీలు, ఫంక్షన్లకు చాలా బాగుంటుంది.
స్లీవ్లెస్ ప్యాటర్న్లో ఉండే ఈ రౌండ్ షేప్ బ్లౌజ్ డిజైన్ క్లాసిక్ లుక్ ఇస్తుంది. సింపుల్ చీర కూడా మరింత అందంగా కనిపిస్తుంది.
