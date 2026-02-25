Telugu

Nose Pin: అరగ్రాములో బంగారు గోల్డ్ ముక్క పుడక

woman-life Feb 25 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:PINTEREST
Telugu

క్లాసిక్ సింగిల్ స్టోన్ నోస్ పిన్

సింగిల్ స్టోన్ నోస్ పిన్ చూడటానికి చాలా సింపుల్ గా ఉన్నా.. చాలా ఎలిగెంట్ గా ఉంటుంది. దీని వల్ల ముఖం అందంగా కనపడుతుంది.

Image credits: INSTAGRAM
Telugu

ఫ్లోరల్ డిజైన్ గోల్డ్ నోస్ పిన్

సాంప్రదాయ లుక్‌ను ఇష్టపడే భార్యలకు ఫ్లోరల్ డిజైన్‌తో ఉన్న ఈ స్టోన్-స్టడెడ్ గోల్డ్ నోస్ పిన్ పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అవుతుంది. 

Image credits: INSTAGRAM @sunnydiamondsofficial
Telugu

మినిమల్ డైమండ్ కట్ స్టోన్ నోస్ పిన్

డైమండ్-కట్ స్టోన్ నోస్ పిన్ మీ ముఖానికి తేలికపాటి మెరుపుతో పాటు సాఫ్ట్ గ్లోను అందిస్తుంది. ఆఫీస్ వేర్ నుంచి పండగల వరకు, ఏ అవుట్‌ఫిట్‌తోనైనా ఇది అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: PINTEREST
Telugu

ట్విస్టెడ్ గోల్డ్ డిజైన్ నోస్ పిన్

యూనిక్ డిజైన్లను ఇష్టపడే వారికి ట్విస్టెడ్ గోల్డ్ నోస్ పిన్ ఒక మంచి ఆప్షన్. ఇందులో రాయి మెరుపు, గోల్డ్ ఫినిషింగ్ మీ ముఖానికి ఎలిగెంట్ టచ్ ఇస్తాయి.

Image credits: www.minarjewellers.com
Telugu

వైట్ స్టోన్ స్టడ్ గోల్డ్ నోస్ పిన్

వైట్ స్టోన్‌తో ఉన్న గోల్డ్ నోస్ పిన్ అన్ని రకాల స్కిన్ టోన్‌లపై అందంగా కనిపిస్తుంది. 

Image credits: INSTAGRAM

Blouse Designs: గ్లామర్ లుక్ కోసం అదిరిపోయే బ్లౌజ్ డిజైన్స్ ఇవిగో!

Gold Earrings: 5 గ్రాముల్లో అదిరిపోయే చాంద్ బాలీ ఇయర్ రింగ్స్

Pendant: సింపుల్ చైన్ కి రాయల్ లుక్ ఇచ్చే జాడు పెండెంట్..

Gold Plated Earrings: బడ్జెట్ ధరలో బంగారంలా మెరిసే ఇయర్ రింగ్స్..