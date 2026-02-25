Nose Pin: అరగ్రాములో బంగారు గోల్డ్ ముక్క పుడక

సింగిల్ స్టోన్ నోస్ పిన్ చూడటానికి చాలా సింపుల్ గా ఉన్నా.. చాలా ఎలిగెంట్ గా ఉంటుంది. దీని వల్ల ముఖం అందంగా కనపడుతుంది.
సాంప్రదాయ లుక్ను ఇష్టపడే భార్యలకు ఫ్లోరల్ డిజైన్తో ఉన్న ఈ స్టోన్-స్టడెడ్ గోల్డ్ నోస్ పిన్ పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది.
డైమండ్-కట్ స్టోన్ నోస్ పిన్ మీ ముఖానికి తేలికపాటి మెరుపుతో పాటు సాఫ్ట్ గ్లోను అందిస్తుంది. ఆఫీస్ వేర్ నుంచి పండగల వరకు, ఏ అవుట్ఫిట్తోనైనా ఇది అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది.
యూనిక్ డిజైన్లను ఇష్టపడే వారికి ట్విస్టెడ్ గోల్డ్ నోస్ పిన్ ఒక మంచి ఆప్షన్. ఇందులో రాయి మెరుపు, గోల్డ్ ఫినిషింగ్ మీ ముఖానికి ఎలిగెంట్ టచ్ ఇస్తాయి.
వైట్ స్టోన్తో ఉన్న గోల్డ్ నోస్ పిన్ అన్ని రకాల స్కిన్ టోన్లపై అందంగా కనిపిస్తుంది.
