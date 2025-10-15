ట్రెడిషనల్ లుక్ కోసం ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ అనార్కలీ షరారా మంచి ఎంపిక. బనారసీ ప్రింట్ లేదా బోర్డర్ ఉన్న అనార్కలీ, సాలిడ్ షరారాతో మీరు మరింత అందంగా కనిపిస్తారు.
పండుగ కోసం మల్టీ కలర్లో ఇలాంటి జరీ వర్క్ అనార్కలీ షరారాను ఎంచుకోవచ్చు. హెవీ లేస్ వర్క్ అద్భుతమైన గ్రేస్ను ఇస్తుంది. కాంట్రాస్ట్ దుపట్ట మీ అందాన్ని పెంచుతుంది.
గోల్డెన్ గోటా బోర్డర్, ట్రాన్స్పరెంట్ దుపట్టా ఉన్న ఈ అనార్కలీ సూట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. దీపావళి పూజకు పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అవుతుంది.
యంగ్, గ్లామరస్ లుక్ కోసం ఇలాంటి మల్టీకలర్ కాంబోను ఎంచుకోవచ్చు. మిర్రర్ వర్క్ ఉన్న అనార్కలీ-షరారా సూట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది.
అనార్కలీ, సాఫ్ట్ నెట్ షరారాతో వర్క్ దుపట్టా రాయల్ లుక్ని ఇస్తుంది. దీపావళికి మీరు ఇలాంటి ప్లెయిన్ అనార్కలీ విత్ నెట్ షరారా సెట్ను ఎంచుకోవచ్చు.
డిజిటల్ లేదా హ్యాండ్ ఫ్లోరల్ ప్రింట్తో ఉన్నఈ సూట్.. సింపుల్ గా, స్టైలిష్ గా ఉంటుంది. దీనితో పాటు సాదా దుపట్టాను ధరించండి.
