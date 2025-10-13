వెండి ముత్యాలు, స్టోన్స్ తో ఉన్న ఇలాంటి మెట్టెలు రోజువారీ వాడకానికి చాలా బాగుంటాయి. ఎలాంటి దుస్తులకైనా చక్కగా సెట్ అవుతాయి.
లీఫ్ షేప్ లో స్టోన్స్ పొదిగి ఉన్న ఈ మెట్టెలు పాదాల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి. కొత్త పెళ్లికూతుళ్లకు బెస్ట్ ఆప్షన్.
ఎప్పుడూ ఒకే రకం మెట్టెలు కాకుండా ట్రెండీ లుక్ కోసం అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి మెట్టెలు తీసుకోండి. చాలా స్పెషల్ గా కనిపిస్తారు.
రోజువారీ వాడకానికి ఇలాంటి స్పైరల్ మెట్టెల డిజైన్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది. ఈజీగా అడ్జెస్ట్ చేసుకోవచ్చు.
వింటేజ్ ఆభరణాల ట్రెండ్ మళ్లీ వచ్చింది. మీరు కూడా మెట్టెలకు స్టైలిష్ లుక్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఇలాంటివి ఎంచుకోవచ్చు.
మల్టీ స్టోన్ హెవీ డిజైన్ మెట్టెలు కొత్త పెళ్లికూతుర్లకు చాలా బాగుంటాయి. ఇవి పాదాలకు రాయల్ టచ్ ఇస్తాయి.
Gold Chain: లైట్ వెయిట్ లో స్టైలిష్ గోల్డ్ చైన్.. చూస్తే వావ్ అంటారు
Fashion Tips: పండుగ నాడు ఈ స్టైల్ చీరలు ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా?
Earrings Designs: స్టైలిష్ ఇయర్ రింగ్స్.. చూస్తే ఫిదా అవుతారు
Gold: 5 గ్రాముల్లో గోల్డ్ బ్రేస్లెట్.. డైలీవేర్ కి బెస్ట్ ఆప్షన్