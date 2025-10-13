లైట్ వెయిట్ లో స్టడ్ ప్యాటర్న్ లో ఉన్న ఈ గోల్డ్ చైన్ ఎప్పుడూ ట్రెండ్ లోనే ఉంటుంది. మెడ నిండుగా కనిపిస్తుంది. 10-15 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.
ఇలాంటి బాల్ టైప్ గోల్డ్ చైన్ 10 గ్రాముల్లో తయారవుతుంది. ఈ చైన్ ఒక్కటి వేసుకున్నా చాలు మెడ అందంగా కనిపిస్తుంది.
పెళ్లైన మహిళలకు ఇలాంటి హెవీ లాకెట్ గోల్డ్ చైన్ చాలా బాగుంటుంది. 10 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.
ఫ్లోరల్ వర్క్, చిన్న చిన్న పూసలతో ఉన్న ఈ చైన్.. నెక్లెస్ లా కనిపిస్తుంది. ఏ డ్రెస్ కైనా సెట్ అవుతుంది. 10 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.
చిన్న చిన్న ఐబాల్స్తో ఉన్న ఇలాంటి గోల్డ్ చైన్ అందంగా కనిపించడంతో పాటు హెవీ లుక్ ఇస్తుంది. ఇది పెళ్లైన మహిళలకు చాలా బాగుంటుంది.
వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి, కాలేజ్ కి వెళ్లే అమ్మాయిలకు ఇలాంటి చైన్ చాలా బాగుంటుంది. మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటే మరింత అందంగా కనిపిస్తారు.
Fashion Tips: పండుగ నాడు ఈ స్టైల్ చీరలు ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా?
Earrings Designs: స్టైలిష్ ఇయర్ రింగ్స్.. చూస్తే ఫిదా అవుతారు
Gold: 5 గ్రాముల్లో గోల్డ్ బ్రేస్లెట్.. డైలీవేర్ కి బెస్ట్ ఆప్షన్
Gold Jhumka: 5 గ్రాముల్లో గోల్డ్ జుంకాలు.. చూస్తే ఫిదా అయిపోతారు!