లైట్ వెయిట్ లో స్టైలిష్ గోల్డ్ చైన్.. చూస్తే వావ్ అంటారు

woman-life Oct 13 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Pinterest
లైట్ వెయిట్ హెవీ చైన్

లైట్ వెయిట్ లో స్టడ్ ప్యాటర్న్ లో ఉన్న ఈ గోల్డ్ చైన్‌ ఎప్పుడూ ట్రెండ్ లోనే ఉంటుంది. మెడ నిండుగా కనిపిస్తుంది. 10-15 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: Pinterest
బాల్ టైప్ గోల్డ్ చైన్

ఇలాంటి బాల్ టైప్ గోల్డ్ చైన్ 10 గ్రాముల్లో తయారవుతుంది. ఈ చైన్ ఒక్కటి వేసుకున్నా చాలు మెడ అందంగా కనిపిస్తుంది. 

Image credits: Pinterest
హెవీ లాకెట్ గోల్డ్ చైన్

పెళ్లైన మహిళలకు ఇలాంటి హెవీ లాకెట్ గోల్డ్ చైన్ చాలా బాగుంటుంది. 10 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: Pinterest
నెక్లెస్ స్టైల్ బంగారు గొలుసు

ఫ్లోరల్ వర్క్‌, చిన్న చిన్న పూసలతో ఉన్న ఈ చైన్.. నెక్లెస్ లా కనిపిస్తుంది. ఏ డ్రెస్ కైనా సెట్ అవుతుంది. 10 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: Pinterest
ఐబాల్‌ గోల్డ్ చైన్

చిన్న చిన్న ఐబాల్స్‌తో ఉన్న ఇలాంటి గోల్డ్ చైన్ అందంగా కనిపించడంతో పాటు హెవీ లుక్ ఇస్తుంది. ఇది పెళ్లైన మహిళలకు చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: Pinterest
లేటెస్ట్ డిజైన్

వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి, కాలేజ్ కి వెళ్లే అమ్మాయిలకు ఇలాంటి చైన్ చాలా బాగుంటుంది. మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటే మరింత అందంగా కనిపిస్తారు. 

Image credits: Social Media

