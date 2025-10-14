స్కూల్ కి వెళ్లే పిల్లలకు ఇలాంటి కమ్మలు చాలా బాగుంటాయి. ఒకటి, రెండు గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.
బంగారం, స్టోన్స్ కాంబినేషన్ ఎప్పుడూ ఫ్యాషన్లోనే ఉంటుంది. ఇలాంటి ఇయర్ రింగ్స్ ఎవ్వరికైనా చక్కగా సెట్ అవుతాయి.
చిన్నపిల్లల కోసం లైట్ వెయిట్ లో ఇలాంటి ఇయర్ రింగ్స్ తీసుకోవచ్చు. పండుగలు, ప్రత్యేక సందర్భాలకు చక్కగా సరిపోతాయి.
ఫ్లోరల్ 3డి వర్క్తో ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ల వరకు ఎవ్వరైనా పెట్టుకోవచ్చు. 3 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.
సింపుల్ డిజైన్ లో తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఇలాంటి చెవిపోగులు బెస్ట్ ఆప్షన్.
5 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు ఇలాంటి చెవిపోగులు చాలా బాగుంటాయి. తక్కువ వెయిట్ లో లభిస్తాయి.
సన్నటి రింగ్ కింద గోల్డ్ బాల్, ముత్యాలు ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ ఎప్పుడూ ట్రెండ్ లోనే ఉంటాయి. వీటిని 2 గ్రాముల్లోపు చేయించుకోవచ్చు.
