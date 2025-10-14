సిల్క్ బ్లౌజ్ ఎప్పుడూ ట్రెండ్ లోనే ఉంటుంది. ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్తో ఇలాంటి కట్ స్లీవ్ బ్లౌజ్ తీసుకోవచ్చు. ఈ బ్లౌజ్ సింపుల్ చీరతో కూడా క్లాసీగా కనిపిస్తుంది.
స్టైలిష్ లుక్ కోసం ఇలాంటి కీ హోల్ బ్లౌజ్ను తీసుకోవచ్చు. ఈ బ్లౌజ్లో హెవీ ఎంబ్రాయిడరీ, పూసల వర్క్ ఉంటుంది. ఇది చీరకు ప్రత్యేకమైన లుక్ను ఇస్తుంది.
బ్యాక్లెస్ బ్లౌజ్ల ట్రెండ్ ఇప్పుడు బాగా నడుస్తోంది. సెలబ్రిటీ లుక్ కావాలంటే ఇలాంటి బ్లౌజ్ను తీసుకోవచ్చు.
మిర్రర్ వర్క్తో ఉన్న ఈ బ్లౌజ్ డిజైన్ కూడా చాలా ట్రెండ్లో ఉంది. ఇలాంటి హెవీ మిర్రర్ బ్లౌజ్ను ఏ చీరతోనైనా జత చేయవచ్చు.
ఫుల్ స్లీవ్స్తో స్వీట్హార్ట్ నెక్లైన్ ఉన్న ఇలాంటి బ్లౌజ్.. ప్లేయిన్ సారీస్ కి చాలా బాగుంటుంది. హెవీ జ్యువెలరీతో మరింత అందంగా కనిపిస్తారు.
గోటా పట్టీ వర్క్ తో ఉన్న ఇలాంటి బ్లౌజ్ ప్రస్తుతం చాలా ట్రెండ్లో ఉంది. ఈ డిజైన్ మీ చీర అందాన్ని మరింత పెంచుతుంది.
