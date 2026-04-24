Telugu

బంగారం, వెండికి ఏమాత్రం తీసిపోని అలాయ్ ఇయర్ రింగ్స్ ఇవిగో!

woman-life Apr 24 2026
Author: Kavitha G Image Credits:pinterest
గోల్డెన్ అలాయ్ జిగ్ జాగ్ ఇయర్ రింగ్స్

గోల్డెన్ కలర్​లో ఉండే ఈ జిగ్ జాగ్ ఇయర్ రింగ్స్ చాలా యూనిక్​గా ఉంటాయి. కాలేజీకి వెళ్లే అమ్మాయిలకు పర్ఫెక్ట్​గా సెట్ అవుతాయి. 

Image credits: pinterest
సిల్వర్ ప్లేటెడ్ అలాయ్ డాంగ్లర్

పర్పుల్ స్టోన్స్​తో ఉన్న ఈ సిల్వర్ ప్లేటెడ్ అలాయ్ డాంగ్లర్ చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఫ్లవర్ కటింగ్​తో వచ్చిన ఈ ఇయర్ రింగ్స్​ను మీరు మీ ఎత్నిక్ వేర్​తో జత చేయవచ్చు.

Image credits: pinterest
సిల్వర్ ప్లేటెడ్ అలాయ్ జుమ్కా

సిల్వర్ ప్లేటెడ్ అలాయ్ జుమ్కాలు ఎత్నిక్ లుక్​లో చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి. స్టడ్​లో బుద్దుడు లేదా గణేశుడి డిజైన్ మిమ్మల్ని మరింత ప్రత్యేకంగా చూపిస్తుంది. 

Image credits: pinterest
గోల్డ్ ప్లేటెడ్ అలాయ్ హెవీ ఇయర్ రింగ్స్

లెహంగా లేదా చీరపై మీరు గోల్డ్ ప్లేటెడ్ అలాయ్ ఇయర్ రింగ్స్ ట్రై చేయవచ్చు. పెద్ద సైజులో ఉండే ఈ ఇయర్ రింగ్స్ మీ పూర్తి లుక్​ను మరింత అందంగా మారుస్తాయి.
Image credits: pinterest
కాశ్మీరీ అలాయ్ ఇయర్ రింగ్స్

ప్రస్తుతం కాశ్మీరీ ఇయర్ రింగ్స్ ట్రెండ్​లో ఉన్నాయి. పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్ల కోసం మీరు ఈ స్టైల్ అలాయ్ ఇయర్ రింగ్స్ తీసుకోవచ్చు. వీటి ధర రూ.300-500 వరకు ఉంటుంది.

Image credits: PINTEREST
జుమ్కా విత్ కఫ్ ఇయర్ రింగ్స్

అలాయ్ మెటీరియల్​లో మీరు జుమ్కా విత్ కఫ్ ఇయర్ రింగ్స్ డిజైన్​ను ఎంచుకోవచ్చు. ముత్యాలతో చేసిన ఈ కఫ్ ఇయర్ రింగ్స్​ను మీ ఎత్నిక్ వేర్​తో జత చేయవచ్చు.

Image credits: pinterest

