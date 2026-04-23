Telugu

బిగినర్స్ కోసం బెస్ట్ ఐలైనర్ ట్రిక్..క్షణంలో ప్రొఫెషనల్ లుక్ గ్యారెంటీ

woman-life Apr 23 2026
Author: Nandini Arava Image Credits: pinterest
పర్ఫెక్ట్ వింగ్ కోసం సింపుల్ ట్రిక్స్!

ఐలైనర్ వేసుకోవడం చాలామందికి పెద్ద టాస్క్. రెండు కళ్లకు ఒకేలా రాదు. అలాంటి వారి కోసమే ఈ సింపుల్ హ్యాక్స్. వీటితో పర్ఫెక్ట్ వింగ్డ్ ఐలైనర్ ఈజీగా వేసుకోవచ్చు.
Image credits: Asianet News
సెల్లో టేప్ టెక్నిక్

కంటి చివర నుంచి కనుబొమ్మ వైపు క్రాస్‌గా ఒక సెల్లో టేప్ ముక్కను అంటించండి. ఆ తర్వాత లైనర్ వేయండి. టేప్ తీసేస్తే, షార్ప్ లైన్ వచ్చేస్తుంది. రెండు వైపులా ఒకే యాంగిల్‌లో ఉంటుంది.

Image credits: Getty
స్పూన్‌తో సూపర్ హ్యాక్

ఒక స్పూన్ హ్యాండిల్ తో వింగ్ కింది లైన్ గీయండి. స్పూన్ గుండ్రని భాగంతో పై కర్వ్ గీయండి. ఇలా చేస్తే పర్ఫెక్ట్ వింగ్ షేప్ వస్తుంది. ఆ తర్వాత దాన్ని ఫిల్ చేయడమే.

Image credits: Getty
బాబీ పిన్ ట్రిక్

ఒక బాబీ పిన్ ఓపెన్‌గా ఉండే 'V' షేప్ భాగానికి ఐలైనర్ పూయండి. దాన్ని కంటి చివర పెట్టి స్టాంప్ లాగా ప్రెస్ చేయండి. వచ్చిన వింగ్ ఆకారాన్ని తర్వాత ఫిల్ చేస్తే సరిపోతుంది.

Image credits: Getty
చుక్కలు పెట్టి గీయడం

ఒకేసారి లైన్ గీసే బదులు, వింగ్ ఎక్కడ రావాలో అక్కడ చిన్న చిన్న చుక్కలు పెట్టండి. ఆ తర్వాత ఆ చుక్కలను కలుపుతూ లైన్ గీస్తే, తప్పులు లేకుండా నీట్‌గా వస్తుంది.

Image credits: Getty
వేలితో స్మడ్జ్ టెక్నిక్

పెన్సిల్ లైనర్‌తో కంటి చివర చిన్నగా గీసి, మీ వేలితో బయటకు స్మడ్జ్ తట్టండి. ఇది మీకు చాలా నాచురల్ వింగ్ లుక్ ఇస్తుంది. సింపుల్‌గా, త్వరగా అయిపోతుంది.

Image credits: Getty
డెబిట్ కార్డ్ హ్యాక్

ఒక విజిటింగ్ కార్డ్ లేదా డెబిట్ కార్డును కంటి పక్కన మీకు కావాల్సిన యాంగిల్‌లో పెట్టి గీస్తే, లైన్లు వంకర పోకుండా స్ట్రెయిట్‌గా వస్తాయి. ఇది కూడా టేప్ టెక్నిక్ లాంటిదే.

Image credits: Getty
కన్సీలర్‌తో ఫైనల్ టచ్

లైనర్ వేయడం పూర్తయ్యాక, చివర్లను షార్ప్‌గా చేయడానికి ఓ సన్నని బ్రష్‌పై కొద్దిగా కన్సీలర్ తీసుకోండి. లైనర్ కింది భాగాన్ని నీట్‌గా క్లీన్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్, ప్రొఫెషనల్ లుక్ వస్తుంది.

Image credits: Getty

