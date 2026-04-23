కంటి చివర నుంచి కనుబొమ్మ వైపు క్రాస్గా ఒక సెల్లో టేప్ ముక్కను అంటించండి. ఆ తర్వాత లైనర్ వేయండి. టేప్ తీసేస్తే, షార్ప్ లైన్ వచ్చేస్తుంది. రెండు వైపులా ఒకే యాంగిల్లో ఉంటుంది.
ఒక స్పూన్ హ్యాండిల్ తో వింగ్ కింది లైన్ గీయండి. స్పూన్ గుండ్రని భాగంతో పై కర్వ్ గీయండి. ఇలా చేస్తే పర్ఫెక్ట్ వింగ్ షేప్ వస్తుంది. ఆ తర్వాత దాన్ని ఫిల్ చేయడమే.
ఒక బాబీ పిన్ ఓపెన్గా ఉండే 'V' షేప్ భాగానికి ఐలైనర్ పూయండి. దాన్ని కంటి చివర పెట్టి స్టాంప్ లాగా ప్రెస్ చేయండి. వచ్చిన వింగ్ ఆకారాన్ని తర్వాత ఫిల్ చేస్తే సరిపోతుంది.
ఒకేసారి లైన్ గీసే బదులు, వింగ్ ఎక్కడ రావాలో అక్కడ చిన్న చిన్న చుక్కలు పెట్టండి. ఆ తర్వాత ఆ చుక్కలను కలుపుతూ లైన్ గీస్తే, తప్పులు లేకుండా నీట్గా వస్తుంది.
పెన్సిల్ లైనర్తో కంటి చివర చిన్నగా గీసి, మీ వేలితో బయటకు స్మడ్జ్ తట్టండి. ఇది మీకు చాలా నాచురల్ వింగ్ లుక్ ఇస్తుంది. సింపుల్గా, త్వరగా అయిపోతుంది.
ఒక విజిటింగ్ కార్డ్ లేదా డెబిట్ కార్డును కంటి పక్కన మీకు కావాల్సిన యాంగిల్లో పెట్టి గీస్తే, లైన్లు వంకర పోకుండా స్ట్రెయిట్గా వస్తాయి. ఇది కూడా టేప్ టెక్నిక్ లాంటిదే.
లైనర్ వేయడం పూర్తయ్యాక, చివర్లను షార్ప్గా చేయడానికి ఓ సన్నని బ్రష్పై కొద్దిగా కన్సీలర్ తీసుకోండి. లైనర్ కింది భాగాన్ని నీట్గా క్లీన్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్, ప్రొఫెషనల్ లుక్ వస్తుంది.
