Silver Anklets: పాదాల అందాన్ని పెంచే వెండి పట్టీలు

woman-life Apr 23 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:google gemini\instagram
బీడ్స్ డిజైన్ కడియం పట్టీలు

మీ భార్యకు బీడ్స్ డిజైన్ కడియం పట్టీలను గిఫ్ట్‌గా ఇవ్వొచ్చు. పూసల ప్యాటర్న్‌తో వచ్చే ఈ డిజైన్లు చాలా ఆకర్షణీయంగా, అందంగా కనిపిస్తాయి.

అడ్జస్టబుల్ కడియం పట్టీలు

వెండిలో మీరు అడ్జస్టబుల్ కడియం పట్టీలను ట్రై చేయవచ్చు. అందమైన కటౌట్ డిజైన్లతో ఇవి చాలా అద్భుతంగా కనిపిస్తాయి. 

లీఫ్ చార్మ్ కడియం పట్టీలు

లీఫ్ చార్మ్ కడియం పట్టీలు పెట్టుకుంటే మీ లుక్ పూర్తిగా మారిపోతుంది. ఇండో-వెస్ట్రన్ డ్రెస్సులపైకి ఈ పట్టీలు చాలా అందంగా ఉంటాయి.

బీడ్స్ కడియం పట్టీలు

బీడ్స్ కడియం పట్టీలను రోజూ పెట్టుకోవచ్చు. ఇవి చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటాయి. వీటిని మీరు సుమారు రూ.2వేలకే కొనుగోలు చేయవచ్చు.

Image credits: google gemini\instagram

