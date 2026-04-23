Telugu

Bentex Bangles: బంగారానికి ఏ మాత్రం తీసిపోని బెంటెక్స్ గాజులు

woman-life Apr 23 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:chudiwale_ Instagram
ప్లెయిన్ గా ఉన్నా క్లాసీగా...

మీకు సింపుల్ గా, క్లాసీగా ఉండటం ఇష్టం అయితే.. ఈ బెంటెక్స్ గాజులు కొనచ్చు.  గాజు మీద రకరకాల డిజైన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి, సింపుల్ గా చేతికి ఒక గాజు వేసుకున్నా బాగుంటాయి. 

Image credits: chudiwale_ Instagram
క్యారీ డిజైన్ బెంటెక్స్ గాజులు

క్యారీ డిజైన్‌తో వచ్చే ఈ బెంటెక్స్ గాజులు మీ చేతులకు మరింత అందాన్నిస్తాయి. వీటిలో మీనాకారీ, స్టోన్ వర్క్ చేసినవి కూడా మీకు దొరుకుతాయి.

Image credits: chudiwale_ Instagram
స్టోన్ వర్క్ బెంటెక్స్ గాజులు

స్టోన్ వర్క్ ఉన్న బెంటెక్స్ గాజులు ఇప్పుడు ట్రెండింగ్‌లో ఉన్నాయి. వీటిలో మీకు రకరకాల ప్యాటర్న్‌లు, యూనిక్, స్టైలిష్ డిజైన్లు సులభంగా దొరుకుతాయి.

Image credits: Amazon
4 బెంటెక్స్ గాజుల సెట్

మీరు 4 బెంటెక్స్ గాజుల సెట్‌ను కూడా ట్రై చేయొచ్చు. బెంగాలీ స్టైల్‌లో ఉండే ఈ డిజైన్లలో మంచి వర్క్ కనిపిస్తుంది. చూడటానికి చాలా బాగుంటాయి.

Image credits: chudiwale_ Instagram
ఆకు షేప్ బెంటెక్స్ గాజులు

ఆకు షేప్జు లో ఉండే ఈ గాజులు చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. పెళ్లిళ్లు లేదా ఏదైనా ఫంక్షన్లలో వేసుకుంటే మీ లుక్‌కే ప్రత్యేక ఆకర్షణ వస్తుంది.

Image credits: social media

