తార్ ప్యాటర్న్లో ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ లో పింక్, గ్రీన్ కలర్ స్టోన్స్ ఉన్నాయి. ఇవి మీ చెవుల అందాన్ని మరింత పెంచుతాయి.
ఈ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ స్కూల్ కి వెళ్లే పిల్లలకు, కాలేజీ అమ్మాయిలకు సూపర్ గా ఉంటాయి. 2 గ్రాముల్లోపే తయారవుతాయి.
డ్రాప్ డిజైన్ లో ఉండే తార్ ఇయర్ రింగ్స్ స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి. ప్రత్యేక సందర్భాలకు పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతాయి.
పెర్ల్స్ తో ఉన్న ఈ తార్ ఇయర్ రింగ్స్ డైలీవేర్ కి సూపర్ గా ఉంటాయి. లైట్ వెయిట్ లో వస్తాయి. సింపుల్ గా కనిపిస్తాయి.
గోల్డెన్ పెర్ల్స్తో వచ్చే ఈ తార్ ఇయర్ రింగ్స్ కాలేజీ అమ్మాయిలకు అద్భుతమైన ఎంపిక. వీటితో మరింత ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తారు.
ఫ్లవర్ డిజైన్ తార్ ఇయర్ రింగ్స్ అన్ని వయసులవారికి చక్కగా సరిపోతాయి. రోజూవారీ వాడకానికి చాలా బాగుంటాయి.
